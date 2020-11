DJ PTA-News: Rapid Dose Therapeutics Inc.: RAPID DOSE THERAPEUTICS UNTERZEICHNET ABKOMMEN, MIT DER DIE KOMMERZIELLE PRODUKTION VON ULTRAREINEM THC DESTILLAT - UNTER VERWENDUNG VON RDT'S NEUARTIGER CBD-TO-THC-UMWANDLUNGSTECHNOLOGIE ZU ERMÖGLICHT WIRD

Burlington (pta022/25.11.2020/16:27) - Ontario - 25. November 2020 - Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT") , ein kanadisches Life-Science-Unternehmen, das sich auf innovative Lösungen zur Verabreichung von Medikamenten und Wirkstoffen konzentriert, hat eine Vereinbarung mit ESJ Enterprises unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde ESJ von RDT die Lizenz zur Herstellung von ultrareinem THC (U-THC) Delta-9-Destillat unter Verwendung der von RDT patentierten CBD-zu-THC-Umwandlungstechnologie erteilt.

Jason Lewis, SVP Business Development von RDT, erklärt hierzu: "Trotz der Herausforderungen der CO-VID-19-Pandemie zeigt RDT weiterhin seine Kompetenzen in der Entwicklung neuartiger Produkte. In Zu-sammenarbeit mit unserem Lizenznehmer haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, ultrareines THC-Delta-9-Destillat kontinuierlich und in kommerziell verwertbaren Massenmengen herzustellen. THC aus CBD, das aus Hanf gewonnen wird, ist ein wichtiger Durchbruch in der Cannabisindustrie. Wir können dazu beitragen, die weltweite Destillatknappheit zu bewältigen und es den Verbrauchern ermöglichen, von ei-nem ultrareinen regulierten THC-Produkt zu profitieren".

In Zusammenarbeit mit dem Forschungsteam der McMaster University unter der Leitung von Dr. James Mcnulty und Alex Nielsen hat RDT mit Hilfe seiner Genius Conversion Catalyst-Methode (GCC) ein Verfahren entwickelt, mit dem CBD-Isolat in THC-Destillat mit einem selektiven Delta-9- oder Delta-8-Ergebnis in einer Konzentration von 99% umgewandelt werden kann. ESJ hat mit RDT zusammengearbei-tet, um eine skalierbare Prozessanlage zu schaffen, die bis zu 100 kg hochreines THC (U-THC) Delta-9-Destillat pro Tag herstellen kann. Durch die Kombination der stetigen Zufuhr von hochwertigem CBD-Isolat aus Isolera-Extrakten mit dem RDT-GCC-Prozess ist praktisch eine unbegrenzte Menge an U-THC -Destillat möglich.

Die Produktion der ersten 400 kg U-THC-Destillat wird in Oklahoma bis zum 15. Dezember 2020 abge-schlossen sein, um den Nachholbedarf des Bundesstaates zu decken. Die kontinuierliche Produktion des ultrareinen THC wird im Dezember 2020 in Michigan beginnen, um sicherzustellen, dass die dortigen Ver-arbeiter von Cannabis ihren Bedarf am Markt decken können.

Jack Tatum, Vorstandsvorsitzender von ESJ, sagte: "Die gemeinsamen Anstrengungen von RDT und ESJ haben eine einzigartige Möglichkeit geschaffen, die massiven und kontinuierlichen Versorgungsprobleme zu lösen, mit denen die Produzenten in den meisten Staaten konfrontiert sind. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit und den gemeinsamen Fokus auf die Herstellung hochreiner THC-Produkte mit der Ab-sicht, die Dynamik des THC-Destillatmarktes weltweit zu verändern. Das ESJ-Team verfügt über die Aus-rüstung und bewährte Erfahrung, um seine Verträge und sein Qualitätsversprechen einzuhalten, und wird die Produktion weiter ausbauen".

Über Rapid Dose Therapeutics Rapid Dose Therapeutics Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Life Science-Unternehmen, das inno-vative, proprietäre Technologien zur Verabreichung von Medikamenten anbietet. RDT bietet den Verbrau-chern schnelle, bequeme und präzise Verabreichungsmöglichkeiten. Dabei konzentriert sich RDT auf die klinische Forschung und die Produktentwicklung für die Fertigungsindustrie im Gesundheitswesen - ein-schließlich der Nutrazeutika-, Pharmazeutika- und Cannabisindustrie. Innerhalb des Cannabissektors bietet RDT auch ein schlüsselfertiges Managed Strip Service Program an, das es ermöglicht, die QuickStrip fir-meneigene Cannabis-Verabreichungstechnologie von RDT an ausgewählte Betreiber in bestimmten Märk-ten zu lizenzieren. Die dienstleistungsbasierten Mietverträge sorgen bei RDT für wiederkehrende Ein-nahmen und erleichtern die schnelle Expansion in aufstrebende Märkte über mehrere Verbraucherseg-mente hinweg. RDT hat sich verpflichtet, kontinuierlich innovative Lösungen für Menschen, Tiere und Pflanzen zu entwickeln.

Weitere Informationen auf www.rapiddose.ca

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informati-onen. Alle Informationen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwick-lungen beziehen, von denen RDT glaubt, erwartet oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über den Abschluss der vorgeschlagenen Kreditfazilität in Höhe von 6.000.000 CAD. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die sich der Kontrolle oder Vorhersage von RDT entziehen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie erstellt wurden, und, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt RDT jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informa-tionen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Obwohl RDT der Ansicht ist, dass die den zukunftsge-richteten Informationen inhärenten Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünfti-ge Leistungen, und dementsprechend sollte aufgrund der inhärenten Unsicherheit dieser zukunftsgerichteten Informationen kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Informationen gesetzt werden.

