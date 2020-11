Das erste Projekt ist die Übersetzung und Adaption des Podcasts "Forgotten: Women of Juárez" (Olvidadas: Las muertas de Juárez) über reale Kriminalfälle für Hörer in Lateinamerika

iHeartMedia, das führende Audiounternehmen in den USA und weltweit führender Podcast-Herausgeber, sowie die europäische Podcast-Plattform Podimo gaben heute ihre strategische Partnerschaft bekannt, im Rahmen derer beliebte Podcasts aus aller Welt in verschiedene Sprachen übersetzt und adaptiert werden sollen. Die Podcasts werden Hunderten von Millionen neuer Hörer vorgestellt. Den Auftakt der Partnerschaft bildet der weithin beliebte Podcast "Forgotten: Women of Juárez" (Olvidadas: Las muertas de Juárez) über Frauenmorde in der gefährlichsten Stadt Mexikos in drei Sprachen: Deutsch, Dänisch und Spanisch.

"Forgotten: Women of Juárez" von iHeartMedia und Unusual Productions ist einer der intimsten und schockierendsten Podcasts des Jahres 2020 über reale Kriminalfälle. Die Podcaster Mónica Ortiz Uribe und Oz Woloshyn untersuchen Theorien über das Verschwinden hunderter junger Frauen entlang der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez. Einige der Frauen wurden mit in den Körper eingeritzten Symbolen oder mit Schnürsenkeln an den Handgelenken gefesselt tot aufgefunden. Handelt es sich hier etwa um einen Serienmörder, um Organhändler oder um einen satanischen Kult? Die von iHeartMedia und Unusual Productions in Zusammenarbeit mit Podimo produzierten, adaptierten Versionen werden zunächst in spanischer Sprache aufgelegt. Die Serie wird sowohl bereits vorhandene Inhalte aus dem originalen Podcast als auch spannende neue Elemente enthalten, darunter zusätzliche Interviews mit den Moderatorinnen Rossana Fuentes-Berain und Sandra Romandía. Die adaptierte Podcast-Reihe wird Anfang 2021 in 20 Ländern Lateinamerikas sowie in Spanien und in den USA veröffentlicht. Zu einem späteren Zeitpunkt folgt dann die Veröffentlichung auf den Märkten von Podimo in Deutschland und Dänemark. Die Originalversion der Serie wird weiterhin in der iHeartRadio App und überall dort, wo Podcasts verfügbar sind, erhältlich sein.

"Es handelt sich hier um eine starke Partnerschaft. iHeartMedia versteht es, Berichte spannend zu erzählen. Dies wird uns in Verbindung mit der extrem lokalen Präsenz von Podimo vor Ort in Lateinamerika und in Spanien dabei unterstützen, wichtige Berichte wie diese einem lokalen Publikum näherzubringen. Wir wissen, dass rund 90% aller Zuhörer von Podimo die Podcasts in ihrer Muttersprache hören. Übersetzungen guter Berichte werden somit das Zielpublikum für diese Berichte enorm vergrößern", so Eva Lægdsgaard, Chief of Strategic Relations von Podimo. "Im Podcast-Geschäft steht und fällt alles mit spannend erzählten Berichten. Aber damit herausragende Berichte wirklich Erfolg haben, müssen wir für unsere Podcaster und Verleger sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene dafür sorgen, dass die Hörerzahlen steigen. Dies wird sie dabei unterstützen, ihre Inhalte in viel größerem Umfang zu vermarkten, und das ist der eigentliche Kern unseres Geschäftsmodells."

"Wir freuen uns, mit einem innovativen Podcast-Unternehmen wie Podimo zu kooperieren und die unübertroffene Kompetenz von iHeartMedia dazu zu nutzen, um Podcasts in großem Maßstab bekannt zu machen. Dadurch erhalten Millionen von Zuhörern in aller Welt Zugang zu einigen der faszinierendsten lokalen Podcasts", so Conal Byrne, President des iHeartPodcast Network. "Podcasts verzeichnen nach wie vor ein enormes Wachstum, da immer mehr Hörer nach mehrschichtig erzählten Berichten suchen. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Projekt mit Podimo dazu beitragen wird, neuen Fans auf der ganzen Welt hervorragende Podcasts vorzustellen."

Die europäische Podcast-Plattform Podimo bietet den Benutzern persönliche Empfehlungen. Gleichzeitig unterstützt das Unternehmen die Autoren mithilfe eines neuen Umsatzbeteiligungsmodells. Die App ist derzeit in Dänemark, Deutschland, Spanien und in vielen Ländern Lateinamerikas verfügbar. Sie bietet herausragende Podcasts von überall auf der Welt über RSS-Feeds. Diese können kostenlos heruntergeladen und angehört werden, ohne dass eine Anmeldung erforderlich ist. Als Premium-Mitglied erhalten Sie darüber hinaus Zugang zu mehr als 400 zusätzlichen Produktionen, die von Podimo produziert und lizenziert wurden und nirgendwo sonst zu hören sind. Ihre Mitgliedsgebühren werden direkt mit den Podcastern geteilt, deren Inhalte Sie jeden Monat anhören. https://podimo.com

iHeartMedia (NASDAQ: IHRT) ist das führende Audiounternehmen in den USA. Es erreicht jeden Monat neun von zehn US-Amerikanern und hat mit einer Viertelmilliarde Hörern pro Monat eine größere Reichweite als jedes andere Medienunternehmen in den USA. Die Führungsposition des Unternehmens im Bereich Audio erstreckt sich über mehrere Plattformen, darunter mehr als 850 live ausgestrahlte Radiostationen in über 160 Märkten im ganzen Land, durch den Digitalservice iHeartRadio, der auf mehr als 250 Plattformen und 2.000 verschiedenen Geräten verfügbar ist, sowie durch seine Influencer, die Social-Media-Präsenz, markengeschützte legendäre Livemusik-Veranstaltungen, andere digitale Produkte und Newsletter sowie Podcasts als die Nummer 1 der kommerziellen Podcast-Herausgeber. iHeartMedia ist mit seinem Produkt SmartAudio zudem Spitzenreiter in der Audio-Branche in den Bereichen Analytik- und Attribution-Technologie für seine Marketingpartner und kann dabei auf die Daten seiner enormen Konsumentenbasis zurückgreifen. Weitere Unternehmensinformationen finden Sie unter iHeartMedia.com.

