FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:43 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.511,90 +0,11% -6,23% Stoxx50 3.083,12 -0,08% -9,40% DAX 13.289,80 -0,02% +0,31% FTSE 6.387,19 -0,70% -14,72% CAC 5.571,29 +0,23% -6,80% DJIA 29.877,79 -0,56% +4,69% S&P-500 3.627,17 -0,23% +12,27% Nasdaq-Comp. 12.068,61 +0,26% +34,51% Nasdaq-100 12.125,54 +0,38% +38,85% Nikkei-225 26.296,86 +0,50% +11,16% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 175,25 +12

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,75 44,91 +1,9% 0,84 -18,4% Brent/ICE 48,46 47,86 +1,3% 0,60 -21,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.809,58 1.807,40 +0,1% +2,18 +19,3% Silber (Spot) 23,39 23,33 +0,3% +0,06 +31,0% Platin (Spot) 969,78 963,00 +0,7% +6,78 +0,5% Kupfer-Future 3,31 3,30 +0,3% +0,01 +17,1%

Die Rally am Ölmarkt setzt sich mit gesunkenen US-Vorräten fort, die Preise markieren erneut Achtmonatshochs. Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 20. November verringert, obwohl Analysten eine Stagnation vorausgesagt hatten. Daten zeigen zudem, dass in den USA vor den Feiertagen die Reisetätigkeit und damit die Kraftstoffnachfrage zulegt. Der Goldpreis stabilisiert sich nach seiner Talfahrt auf den niedrigsten Stand seit vier Monaten. Die Marke von 1.800 Dollar kann behauptet werden. Investoren würden mit den Impfstoff-Hoffnungen nun verstärkt in Aktien umschichten, so Bart Melek, Rohstoffstratege bei TD Securities. Doch mit der Aussicht auf weitere geldpolitische Maßnahmen der US-Notenbank dürfte Gold als Inflationsschutz weiter gesucht bleiben, ergänzt der Teilnehmer.

FINANZMARKT USA

Nach der Rekordjagd des Vortages legt die Wall Street zur Wochenmitte eine Verschnaufpause ein. Im Vorfeld des Feiertages "Thanksgiving" am Donnerstag und dem verkürzten Handel am Freitag sprechen Händler von Gewinnmitnahmen. Die anhaltende Hoffnung auf eine baldige Verfügbarkeit von Coronavirus-Impfstoffen und der nun in geregelten Bahnen verlaufende Übergabeprozess im Weißen Haus an Wahlsieger Joe Biden hatten den Dow-Jones-Index am Vortag erstmals über die Marke von 30.000 Punkte getragen. Doch wird die Aussicht auf eine mittelfristige Erholung der Wirtschaft von den kurzfristig mauen Aussichten getrübt. Die Krankenhauseinweisungen in den USA haben den 15. Tag in Folge einen Rekordwert erreicht. Dies zeige das Ausmaß der Corona-Krise in den USA, heißt es im Handel. Wie es um die Konjunktur aktuell bestellt ist, ist unklar, denn die am Berichtstag veröffentlichten US-Konjunkturdaten liefern kein einheitliches Bild. Der PC-Hersteller HP hat die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Das Unternehmen kündigte zudem an, die Dividende im Geschäftsjahr 2020/21 um 10 Prozent zu steigern. Die Aktie steigt um 2,4 Prozent. Die Dell-Aktie verliert dagegen 3,3 Prozent. Auch hier wurden die Marktprognosen übertroffen, doch machte der Konzern keine Angaben über die Abspaltung der Tochter VMware. Diese legte ebenfalls Quartalszahlen vor. Der Hersteller von Cloud-Software hat im dritten Quartal die Markterwartungen übertroffen und seinen Jahresausblick angehoben. Die Anleger dürften hier Gewinne mitnehmen, da die Aktie zuletzt zugelegt hat. Die Titel verlieren 5,7 Prozent. Ein mögliches Interesse von Salesforce an Slack sorgt bei der Aktie des Messengerdienstes für ein kräftiges Plus von 25,4 Prozent. Laut Kreisen soll Salesforce kürzlich über den Kauf von Slack Technologies verhandelt haben. Die Titel von Salesforce verlieren 3,1 Prozent. Gap brechen um 20 Prozent ein. Der Mode-Einzelhändler enttäuschte mit stagnierenden Umsätzen in der dritten Periode.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 4./5. November

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach den kräftigen Kursgewinnen vom Vortag haben Europas Börsen am Mittwoch wenig verändert geschlossen. Das Umfeld bleibt günstig. Gestützt wird die Stimmung nach wie vor von der Erwartung einer schnellen Verfügbarkeit der Impfstoffe. "Immer wieder für Rückschläge können aber die Lockdowns sorgen", hieß es indes warnend im Handel. Mit dem Verkauf von Yinlu setzt Nestle die Strategie konsequent um, sich von schwächelnden Randbereichen zu trennen. Der Vorstand um CEO Mark Schneider setze die auf Transformation abzielende Strategie gut um, hieß es. Er nehme notfalls in Kauf, frühere strategische Entscheidungen zu korrigieren. Nestle gewannen 0,2 Prozent. Für Melrose Industries ging es um 1,5 Prozent nach oben. Wie die Beteiligungsgesellschaft mitteilte, hat sich der Geschäftsverlauf in den vier Monaten bis Ende Oktober am oberen Ende der Erwartungen des Unternehmens entwickelt. Nach Geschäftszahlen ging es für Aroundtown um 1,4 Prozent nach oben. Neue Mittelfristziele von Jungheinrich kamen bei den Anlegern nicht gut an. Die Ziele bis 2025 lägen bestenfalls im Rahmen der Markterwartungen, teilweise lägen sie darunter, hieß es im Handel. Die neuen Ziele seien vielleicht eine gute Gelegenheit, Gewinne in der Aktie mitzunehmen. Diese ist seit Jahresbeginn um 80 Prozent gestiegen. Das Papier gab um 4,1 Prozent nach. Die Deutsche Bank setzt in ihrer Anlagestrategie stärker auf zyklische Werte. Das Haus hat Thyssenkrupp auf die Kaufliste genommen, mit einem Kursziel von 8 Euro. Thyssenkrupp gewannen weitere 3 Prozent auf 5,84 Euro. Voestalpine wurden von den Analysten dagegen auf "Hold" gesenkt - für die Aktie ging es daraufhin um 0,2 Prozent nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 08:07 Uhr Do, 17:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1918 +0,21% 1,1898 1,1841 +6,3% EUR/JPY 124,37 +0,09% 124,36 122,99 +2,0% EUR/CHF 1,0823 -0,10% 1,0845 1,0798 -0,3% EUR/GBP 0,8907 +0,05% 0,8905 0,8952 +5,2% USD/JPY 104,36 -0,12% 104,53 103,88 -4,1% GBP/USD 1,3380 +0,15% 1,3359 1,3225 +1,0% USD/CNH (Offshore) 6,5686 -0,10% 6,5813 6,5764 -5,7% Bitcoin BTC/USD 18.968,75 -0,90% 18.896,72 17.993,51 +163,1%

Der Euro notiert bei 1,1918 Dollar und hat im Verlauf bei 1,1929 Dollar ein Zwölfwochenhoch markiert. Währungshüter der Federal Reserve haben sich seit einiger Zeit gegen die Idee gewehrt, dass negative Zinssätze einen Platz im Instrumentenkasten der Zentralbank haben. John Williams, der Chef der New Yorker Fed und einer der wichtigsten geldpolitischen Entscheidungsträger, scheint nun davon ein paar Schritte abzurücken.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach einem bisher guten Wochenverlauf haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zur Wochenmitte uneinheitlich gezeigt. Hatten zunächst die Vorlagen der Wall Street für Aufschläge gesorgt, wo die wichtigsten Indizes deutliche Zugewinne verzeichnet hatten und der Dow-Jones-Index erstmals über die Marke von 30.000 Punkten gestiegen ist, rückten wieder die Sorgen der aktuellen Corona-Welle in den Fokus. Anleger nahmen nun Gewinne mit. Nachdem US-Präsident Donald Trump den Weg für die Übergabe der Amtsgeschäfte an Wahlsieger Joe Biden freigemacht hat, verschwindet zwar ein großer Unsicherheitsfaktor an den Märkten. Doch die anhaltende Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, auch wenn die Verfügbarkeit von Impfstoffen bevor steht.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Eon überträgt Innogy-Anleihen von rund 11,5 Milliarden

Der Energieversoger Eon hat die Übertragung von Innogy-Anleihen in Höhe von rund 11,5 Milliarden Euro erfolgreich abgeschlossen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wurden in einem komplexen, mehrstufigen Prozess 17 Anleihen auf Basis des deutschen Schuldverschreibungsgesetzes übertragen. Für zwei erfolgten Umtauschangebote. Erreicht wurde eine Transaktionsquote von 99,95 Prozent der ausstehenden Anleihen.

Metro-Poolaktionäre halten sich alle Optionen offen

Der zweit- und der drittgrößte Metro-Aktionär, die Meridian-Stiftung und die Beisheim Holding, die ihren Anteil von insgesamt 23,06 Prozent gepoolt haben, halten sich einem Aktionärs-Sprecher zufolge alle Optionen offen. Dies beinhalte sowohl eine mögliche Aufstockung des Anteils als auch eine Reduzierung oder einen Komplettverkauf durch die langjährigen Aktionäre.

Bertelsmann kauft Verlag Simon & Schuster für fast 2,2 Mrd Dollar

Der Medienkonzern Bertelsmann verstärkt sein Verlagsgeschäft mit einem milliardenschweren Zukauf. Für 2,175 Mrd Dollar in bar übernimmt die Tochtergesellschaft Penguin Random House den US-Verlag Simon & Schuster von ViacomCBS, wie beide Seiten mitteilten.

Befesa zahlt weitere 0,29 Euro Dividende je Aktie

Die Aktionäre des Metallrecyclingunternehmens Befesa sollen bei der Dividende noch einen Nachschlag bekommen. Nach 0,44 Euro je Aktie im Juli bekommen sie nun weitere 0,29 Euro, wie der Vorstand laut Unternehmensmitteilung jetzt beschloss. Damit bekommen die Aktionäre 25 Millionen Euro oder 30 Prozent des Jahresgewinns von 2019 ausbezahlt. Der Schritt kommt nicht überraschend. Befesa hatte im April bei Ankündigung der vorläufigen Dividende erklärt, auf Basis der Neunmonatszahlen noch über eine weitere Zahlung zu entscheiden.

Biontech und Instadeep kooperieren bei Immuntherapien

Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech SE und die britische Instadeep Ltd kooperieren bei der Entwicklung von Immuntherapien für verschiedene Krebsarten und Infektionskrankheiten. Die beiden Unternehmen haben eine langfristige strategische Partnerschaft geschlossen, die die neuesten Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence - AI) und maschinellem Lernen bei der Entwicklung von Immuntherapien anwenden werde, wie die Unternehmen mitteilten.

Jungheinrich will mittelfristig deutlich profitabel wachsen

Jungheinrich will in den nächsten fünf Jahren aus eigener Kraft jeweils um mindestens 5 Prozent wachsen. Für das Jahr 2025 strebt der Flurförderzeughersteller aus Hamburg einen Jahresumsatz in der Größenordnung von mehr als 5 Milliarden Euro an, wie er bei Vorstellung seiner Mittelfristplanung mitteilte. Das sind gut 900 Millionen Euro mehr als 2019 und mindestens 1,3 Milliarden Euro mehr als für dieses Jahr angestrebt.

Siemens Gamesa soll 130-Megawatt-Windpark in Kanada bestücken

Siemens Gamesa liefert 26 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 130 Megawatt für einen Windpark in der kanadischen Provinz Alberta. Auftraggeber für das komplett ohne staatliche Unterstützung geplante Vorhaben ist Berkshire Hathaway Energy Canada, heißt es in einer Mitteilung des spanischen Windanlagenherstellers. Anfang 2022 soll das Projekt Rattlesnake Ridge mehr als 79.000 kanadische Haushalte mit Strom versorgen.

Sixt will für 3,3 Millionen Euro eigene Vorzugsaktien aufkaufen

Zur Erfüllung von Managerboni und Mitarbeiterprogrammen wird der Autovermieter Sixt für bis zu 3,3 Millionen Euro maximal 80.000 Vorzugsaktien des Unternehmens über Xetra erwerben. Der Vorstand beschloss jetzt ein entsprechendes Rückkaufprogramm, das zwischen dem 2. Dezember und dem 29. Januar 2021 umgesetzt werden soll, wie die Firma aus Pullach bei München mitteilte. Das angepeilte Volumen entspreche rund 0,17 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft.

Aida Cruises nimmt nur Kanaren-Kreuzfahrten wieder auf

Die Rostocker Reederei Aida Cruises wird einige der für Dezember und Januar geplanten Kreuzfahrten angesichts der Covid-19-Entwicklungen absagen. Die Fahrten in Richtung der Kanarischen Inseln sollen jedoch am 5. Dezember wieder aufgenommen werden, wie das Tochterunternehmen des US-Kreuzfahrtriesen Carnival Corp. mitteilte.

Exxon pessimistischer für Ölpreisentwicklung - Dokument

Exxon Mobil wird pessimistischer für die Ölpreisentwicklung. Der Konzern hat seinen Ausblick für die Ölpreise in den nächsten Jahren gesenkt, wie aus internen Unternehmensdokumenten hervorgeht, in die das Wall Street Journal Einblick hatte. Als Teil des internen Finanzplanungsprozesses, der im Herbst vorgenommen wurde, senkte Exxon seine Erwartungen an die Ölpreise für jedes der nächsten sieben Jahre um 11 bis 17 Prozent. Das signalisiert, dass der Konzern davon ausgeht, dass die pandemiebedingten Preisrückgänge sich nicht so schnell wieder aufholen lassen.

EU-Kommission billigt Vertrag mit Moderna über Corona-Impfstoff

Die EU-Kommission hat einen Vertrag mit dem US-Unternehmen Moderna über die Lieferung eines Corona-Impfstoffs fertiggestellt. Die Brüsseler Behörde billigte die bereits angekündigte Vereinbarung am Mittwoch endgültig, wie ein Sprecher bestätigte. Demnach hat Moderna zugesagt, zunächst 80 Millionen Impfstoffdosen zu liefern und weitere 80 Millionen, "wenn die Notwendigkeit besteht".

Salesforce verhandelte kürzlich über Kauf von Slack - Kreise

Salesforce.com hat nach Angaben informierter Kreise kürzlich über den Kauf von Slack Technologies verhandelt, dem Betreiber des gleichnamigen Messengerdienstes. Der Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen für Unternehmen würde bei Zustandekommen einer Übernahmevereinbarung einen großen Schritt in Richtung Bürokommunikation unternehmen. Slack kommt gegenwärtig auf eine Marktkapitalisierung von 17 Milliarden US-Dollar.

Tesla ruft mehr als 9.000 Fahrzeuge wegen Problemen zurück

Tesla ruft mehr als 9.000 Fahrzeuge der Baureihen Model Y und X wegen Problemen mit Schrauben und, im Falle des sportlichen Geländewagens Model X, bei der Dachverkleidung zurück. Diese könnte sich irgendwann lösen und dadurch Unfälle verursachen. Die betroffenen 9.136 Model X wurden laut einer Information der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA zwischen September 2015 und Juli 2016 gebaut.

