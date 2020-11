Zürich (ots) - Mit einer Milliarde Franken will der Bundesrat Unternehmen unterstützen, die stark von der Corona-Krise betroffen sind. Doch Betriebe, die zum Zeitpunkt der Einreichung des Härtefallgesuchs überschuldet sind, sind vom Härtefallprogramm ausgeschlossen. Mit diesem nicht nachvollziehbaren Entscheid schädigt der Bundesrat das Gastgewerbe massiv.GastroSuisse hat Bund und Kantone in den vergangenen Wochen stets zu schnellem Handeln aufgefordert, damit der bereits angerichtete Schaden nicht noch grösser wird. Der Bundesrat hat sodann auf Druck von GastroSuisse und weiteren Akteuren die Beträge für den Härtefall auf eine Milliarde Franken erhöht. Doch nun hat der Bundesrat mit der heutigen Verabschiedung der Covid-19-Härtefallverordnung eine Kehrtwende vollzogen und schliesst Betriebe, die zum Zeitpunkt der Einreichung des Härtefallgesuchs überschuldet sind, vom Härtefallprogramm aus. "Eine solche Bestimmung ist paradox", betont Casimir Platzer, Präsident von GastroSuisse. Denn zahlreiche Betriebe sind aufgrund der Pandemie und den Covid-19-Massnahmen unverschuldet in genau die Situation geraten, auf die das Härtefallprogramm abzielt. Unternehmen, die im 2019 noch profitabel waren, jetzt aber überschuldet sind, werden so im Stich gelassen."Wir sind enttäuscht von diesem absurden Entscheid des Bundesrates", lässt Platzer seinem Unmut freien Lauf. Ebenso hat es der Bundesrat mit seinem heutigen Entscheid verpasst, schweizweit einheitliche Regeln zu schaffen. So überlässt der Bundesrat in seiner Verordnung die Definition des Jahresumsatzes 2020 den Kantonen. Es liegt nun also an den Kantonen zu entscheiden, ob die bezogene Kurzarbeitsentschädigungen oder Covid-Erwerbsersatz zum Umsatz gezählt werden soll oder nicht. Eine solche Regelung ist gefährlich. "Es droht ein kantonaler Flickenteppich", betont Platzer. Ferner hat GastroSuisse gefordert, dass es keine harte Grenze bei einem Umsatzrückgang von 40 Prozent oder mehr, sondern eine Abstufung bei Umsatzrückgängen zwischen 30 und 40 Prozent gibt. Gemäss Verordnung liegt nun aber ein potenzieller Härtefall dann vor, wenn der Jahresumsatz eines Unternehmens unter 60 Prozent des mehrjährigen Durchschnitts liegt. Eine solche starre Umsatzschwelle ist bedauerlich und lässt Unternehmen aussen vor, die (knapp) über diesem Umsatz wirtschafteten.GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Die Organisation mit dem Gründungsjahr 1891 setzt sich für die Interessen der Branche ein. GastroSuisse ist der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit gegen 20'000 Mitgliederbetrieben (davon rund 2500 Hotels), organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen.Pressekontakt:GastroSuisse-Präsident Casimir PlatzerTelefon 044 377 53 53communication@gastrosuisse.chOriginal-Content von: GastroSuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007695/100860575