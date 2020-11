Sehr geehrte Leser/Innen,DAX Index: Der DAX Index eröffnete am Mittwoch, den 25.11.2020 bei 13346.8 Punkten. Das Tagestief lag bei 13235.8 Punkten. Das Tageshoch lag bei 13347.0 Punkten. Der Tagesschlusskurs lag bei 13307.4 Punkten. Es ist eine Aufwärtsbewegung bis in die 3/6 X-Sequentials Kursziel Zone bei 13495 Punkten - 13605 Punkten zu erwarten. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 13203.7 Punkten per einem 30 Minuten Schlusskurs unterboten wird. Nach ...

