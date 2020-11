Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die App zur Pflanzenerkennung ist jetzt im offiziellen Huawei App Store verfügbar.PlantSnap, eine Anwendung für Mobilgeräte, mit der Benutzer in nur wenigen Klicks die Namen von Pflanzen herausfinden und gleichzeitig mit einer globalen Community von Pflanzen- und Naturliebhabern in Kontakt treten können, ist ab jetzt in der AppGallery verfügbar."PlantSnap freut sich, mit Huawei zusammenzuarbeiten und Teil der AppGallery zu sein. Die Menschen auf dem chinesischen Festland sorgen sich um die Umwelt und ergreifen umfangreiche Maßnahmen zu ihrem Schutz. PlantSnap kann sie ab jetzt dabei unterstützen", erklärte Eric Ralls, Gründer und CEO von PlantSnap, Inc. "Ohne die Hilfe von Huawei wäre uns der Zugang zu diesem Markt verwehrt geblieben."Vorteile von PlantSnap für die BenutzerMit PlantSnap können Benutzer aus aller Welt mit einer sozialen Online-Community von Natur- und Pflanzenliebhabern in Kontakt treten. Benutzer haben weltweit folgende Möglichkeiten:- Sich jederzeit im Netz zu treffen und sich über Gartenarbeit und Naturschutz auszutauschen- Mehr über Umweltschutz zu lernen- In der Kartenfunktion Fotos aus aller Welt zu sehen, die täglich neu im "Explore-Bereich" erscheinen Die App ist bereits über 42 Millionen Mal heruntergeladen worden und hat mehr als 700.000 Pflanzen in ihrer Datenbank. PlantSnap ist derzeit in 37 Sprachen verfügbar und kommt täglich in rund 200 Ländern weltweit zum Einsatz. Das PlantSnap-Team freut sich, dank der Partnerschaft mit der Huawei AppGallery seiner wachsenden Gemeinschaft an Pflanzen- und Naturliebhabern weltweit mehr bieten zu können.Technische Unterstützung von Huawei"Huawei hat uns alle Ressourcen zur Verfügung gestellt, von Telefonen zum Testen bis hin zu einem Budget für Partnerschaftsmarketing und -entwicklung", so Ralls. "Die von Huawei Mobile Services bereitgestellten Funktionen und Dienste waren innerhalb unserer vorhandenen Infrastruktur leicht austauschbar, wodurch der gesamte Migrationsprozess nahtlos vonstatten gehen konnte."Zahlreiche Huawei-Kits wurden in die Anwendung integriert, darunter das Account Kit, das In-App Purchases Kit, das Analytics Kit, die Remote-Konfiguration, der Auth Service, das Push Kit, das Location Kit und vieles mehr. Huawei spielte auch eine entscheidende Rolle bei der Erlangung der Lizenz, die PlantSnap für die Veröffentlichung und den Verkauf auf dem chinesischen Festland benötigt, wo es derzeit über 850 Millionen potenzielle Benutzer gibt.AppGallery - einer der 3 führenden App-Marktplätze weltweitDie AppGallery ist in über 170 Ländern und Regionen verfügbar und ist dafür konzipiert, die vielfältigen und dennoch spezifischen Bedürfnisse seiner 500 Millionen aktiven Benutzer zu erfüllen. Der App-Marktplatz sucht aktiv nach Partnerschaften mit Entwicklern aus aller Welt und vor Ort, die sich an der Plattform beteiligen möchten. Auf diese Weise bleibt die AppGallery eine offene und innovative App-Vertriebsplattform, die für alle zugänglich istDie AppGallery würdigt die Bedeutung und die Beiträge seiner Entwickler und setzt sich voll und ganz für deren Erfolg ein. Außerdem bietet die AppGallery den Entwicklern weltweit umfassende betriebliche Unterstützung sowie mehrere entwicklerorientierte Initiativen, die es ihnen möglich machen, weitere innovatorisch in der App-Entwicklung tätig zu sein.Weitere Informationen finden Sie auf der Huawei Developer-Website unter https://developer.huawei.com/consumer/en/ oder auf dem Huawei Developer Forum unter https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/homeFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1342262/image.jpgPressekontakt:huaweiappgallery@huawei.comOriginal-Content von: Huawei AppGallery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147103/4774175