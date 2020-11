Shanghai (ots/PRNewswire) - Mech-Mind Robotics präsentiert auf der CeMAT ASIA 2020 intelligente Industrieroboterlösungen für intelligente Logistik- Angesichts des steigenden E-Commerce-Volumens und des anhaltenden Arbeitskräftemangels im Zuge der COVID-19-Pandemie suchen immer mehr Unternehmen nach automatisierten Robotiklösungen, um die Kundennachfrage zu befriedigen und die Effizienz zu steigern. Die intelligenten Industrieroboter von Mech-Mind Robotics stellen sich den zentralen Herausforderungen, mit denen sich die Akteure der Industrie heute konfrontiert sehen. Sie bieten Lösungen der nächsten Generation, die genau, präzise und kostengünstig sind.Mech-Mind Robotics ("Mech-Mind") ist ein schnell wachsendes chinesisches Start-Up-Unternehmen, das von führenden Wagniskapitalgebern unterstützt wird, darunter SEQUOIA Capital China und Intel Capital mit seinen massiv angewandten Kerntechnologien in Hochleistungs-3D-Kameras, KI-Algorithmen zur Bewegungsplanung und Software.Mit dem Ziel, Industrieroboter intelligent zu machen, präsentierte Mech-Mind seine intelligenten Robotiklösungen auf der CeMAT ASIA 2020, dem einflussreichsten Intralogistik- und Supply-Chain-Event der Region, das vom 3. bis 6. November im Shanghai New International Expo Center stattfand.Während der Messe präsentierte Mech-Mind seine Kerntechnologien und Lösungen in vier Ausstellungsbereichen: hocheffizientes Sortieren von Stückgut, Mischkarton-Depalettierung mit KI+3D-Vision, Paketverladung mit KI+3D-Vision und hochpräzise Bild- und Erkennungstechnologie mit Smart-Kameras."Bei Mech-Mind nutzen wir fortschrittliche Technologien wie 3D-Vision und tiefes Lernen, um die Entwicklung von Industrierobotern der nächsten Generation voranzubringen. Die CeMAT ASIA 2020 ist für uns die ideale Bühne, um unsere weitreichenden Lösungen für Logistik- und Fertigungskunden vorzustellen, die ihre Effizienz steigern, ihre Effektivität verbessern sowie Zeit- und Arbeitskosten kostengünstig reduzieren wollen. Intelligente Robotik ist nicht mehr auf Labors beschränkt. Wir freuen uns sehr, ein Teil davon zu sein", erklärte Tianlan Shao, CEO und Gründer von Mech-Mind Robotics.Der Star des Standes, die Warensortierlösung von Mech-Mind, kann nahtlos in Pick-to-Light-Systeme (PTL) integriert werden, um die Effizienz der Fabrik zu verbessern. Die Lösung ist mit Behältervibrationsgetrieben integriert, um eine hohe Behälterfreigaberate zu gewährleisten.Die Lösung unterstützt die nahtlose Handhabung mehrerer SKUs, ohne dass die Endeffektoren gewechselt werden müssen. Gleichzeitig ermöglichen hochmoderne Bildverarbeitungsalgorithmen den Robotern die Handhabung von Objekten unterschiedlicher Form und Größe, darunter Schachteln, Flaschen und Beutel - und das mit einer schnellen Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 3 Sekunden pro Objekt bei kleinen oder leichten Objekten.Auch die visionsgesteuerte Depalettierlösung von Mech-Mind war zu sehen. Mit 3D-Vision (unterstützt durch unsere Mech-Eye Deep 3D-Kamera) und KI für eine reibungslose Planung der Roboterbewegungen kann die Lösung jedes beliebige Palettenmuster mit einer Geschwindigkeit von bis zu 4,3 Sekunden für die Entnahme eines einzelnen Artikels handhaben.Ebenfalls unter Verwendung von 3D-Vision plus KI wurde die Logistik-Paketverladelösung entwickelt, die echte Expresspakete, einschließlich Logistikkartons, Polybeutel, Pakete aus starrer Wellpappe, Jiffy Bags, Luftpolster-Versandtaschen und -umschläge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1600 Stück pro Stunde schnell kommissionieren kann.Auf dem Messestand hatte Mech-Mind eine spezielle Zone für seine Mech-Eye Smart 3D-Kameras eingerichtet, um deren unvergleichliche Fähigkeiten zur Erkennung von Objekten wie Säcken, Kartons und Behältern zu demonstrieren.Weitere Informationen finden Sie unter http://en.mech-mind.net/. (http://en.mech-mind.net/)Über Mech-Mind RoboticsMech-Mind wurde 2016 gegründet, um Industrierobotern Intelligenz zu verleihen. Durch fortschrittliche Technologien, darunter tiefes Lernen, 3D-Vision und Bewegungsplanung, bietet Mech-Mind kosteneffiziente Lösungen für das Palettieren und Depalettieren, die Behälterkommissionierung, das Sortieren von Aufträgen, die Maschinenbedienung und die Montage/Klebetechnik/Lokalisierung in Logistik und Fertigung.Die intelligenten Industrieroboterlösungen von Mech-Mind werden in OEM-Automobilfabriken, Gerätewerken, Stahlwerken, Lebensmittelwerken, Logistiklagern, Banken und Krankenhäusern in Ländern wie China, Japan, Südkorea, Deutschland und den USA eingesetzt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1342304/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1342305/2.jpgPressekontakt:Lefty Qiqi.yu@mech-mind.net+86 136 8350 6990Original-Content von: Mech-Mind Robotics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150863/4774173