Der Dow Jones knackt die 30.000-Punkte-Marke: Wer hätte das vor acht Monaten für möglich gehalten? Der Covid-19-Impfstoff rückt in greifbare Nähe und damit steigt die Hoffnung auf den Wiedereinstieg in ein normales Leben. Die Sektorrotation ist in vollem Gange, die Branchen Öl, Chemie, Transport und Tourismus ziehen deutlich an, während die bisherigen Corona-Gewinner Federn lassen müssen. Die Kauflust kehrt zurück. Gute Aussichten für den kommenden Black Friday? Zwar werden die Straßen und Plätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...