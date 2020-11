Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die einzigartige Kommunikations-App ist nun im App Store von Huawei erhältlich.Eyecon, eine mobile App zur Verbesserung der Kommunikation durch die automatische Ergänzung von Fotos in Ihrer Wählvorrichtung, Ihren Kontakten und Ihrem Adressbuch, ist nun in der AppGallery verfügbar.Vorteile von EyeconEyecon ist mit einer eindeutigen Anrufer-ID und Wählvorrichtung ausgestattet und zeigt Nutzern ein Bild ihres Anrufers, wodurch die App für eine praktische, optisch ansprechende, freundliche Art der Kommunikation sorgt. Die App analysiert die Aktivitäten jedes Nutzers und bietet personalisierte Funktionen, um die mobile Interaktion effizienter zu gestalten. Der Algorithmus von Eyecon vergleicht die Nutzer- und Metadaten, um eine vollständige, unkomplizierte optische Anrufer-ID, eine Wählvorrichtung und ein Adressbuch bereitzustellen. Dadurch hebt sich die App von anderen Anwendungen ab und schafft eine wirklich einzigartige Erfahrung für ihre Nutzer.Eyecon wird aktuell von über 3 Millionen aktiven Anrufern täglich genutzt, die jetzt eine kostenlose einmonatige Premium-Version ausprobieren können.Eyecon bringt ständig innovative neue Möglichkeiten für die Kommunikation und Interaktion mit Freunden und Familie heraus. Durch die Integration von Toki können Nutzer auf der ganzen Welt Anrufe im "Walkie-Talkie"-Stil tätigen. Die App wurde über 45 Millionen Mal heruntergeladen. Das Team von Eyecon möchte die Kommunikation von Menschen mit ihren Handy-Kontakten revolutionieren und strebt danach, Eyecon zu einer Must-have-App in der AppGallery zu machen.Technischer Support von HuaweiEyecon hat sieben HMS-Core-Kits (Huawei Mobile Services) in seine App integriert, womit es sein Vertrauen in Huawei und die Partnerschaft unter Beweis stellt. Das ML-Kit ist eine Funktion zur automatischen Spracherkennung (ASR), die es Nutzern ermöglicht, eine Kontaktsuche per Spracheingabe statt Tippen durchzuführen. Per Huawei IAP können Nutzer Eyecon Premium kaufen. Diese Version bietet umfassenden Spamschutz, über 40 Themen, weitere Fotos, VIP-Support und Deaktivierung von Anzeigen. Weitere Integrationen sind unter anderem das Analytics-Kit, Account-Kit, Ads-Kit, Push-Kit und weitere."Unsere Partnerschaft mit Huawei war vom ersten Tag an wie füreinander geschaffen. Zwischen Huawei und Eyecon bestehen perfekte Synergien und wir freuen uns auf viele Jahre der Zusammenarbeit", führte Yuval Samson aus, Mitbegründer und COO von Eyecon.AppGallery - Weltweit in den Top 3 der App-MarktplätzeDie AppGallery wurde in mehr als 170 Ländern und Regionen eingeführt und ist bestrebt, die vielfältigen und zugleich fokussierten Bedürfnisse ihrer 500 Millionen aktiven Nutzer zu erfüllen. Der App-Marktplatz sucht aktiv nach Partnerschaften mit globalen und lokalen Entwicklern, um sie zur Teilnahme an der Plattform einzuladen. Durch diesen Ansatz kann die AppGallery eine offene, innovative App-Distributionsplattform bleiben, die allen zugänglich ist.Die AppGallery kennt die Bedeutung und die Beiträge ihrer Entwickler und möchte ihren Erfolg unterstützen. Die AppGallery bietet umfassende operative Unterstützung für Entwickler auf der ganzen Welt sowie mehrere entwicklerorientierte Initiativen, um es Entwicklern zu ermöglichen, bei der Entwicklung von Apps weiter Innovationen zu liefern.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite "Huawei Developer" unterhttps://developer.huawei.com/consumer/en/ oder im Huawei Developer Forum unterhttps://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1342265/image.jpgPressekontakt:huaweiappgallery@huawei.comOriginal-Content von: Huawei AppGallery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147103/4774195