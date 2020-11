Vor dem gestrigen Bund-Länder-Treffen zu neuen Corona-Maßnahmen hat sich der Vorstandsvorsitzende der REWE Group, Lionel Souque, dafür ausgesprochen, die maximale Kundenzahl in Märkten unverändert zu lassen. Foto © REWE Group Zu der vorgeschlagenen 25 Quadratmeter-Regelung (bislang zehn Quadratmeter) im Groß- und Einzelhandel sagt Souque am Mittwoch in...

Den vollständigen Artikel lesen ...