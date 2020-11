Tausende Bananen fliegen jeden Monat zu internationalen Zielen wie New York. "Hochfliegende Bananen" sind das Ergebnis einer Kollaboration zwischen Plátano de Canarias und Iberia, die führende Transportfluglinie von Spanien. Neben der Route zu der bevölkerungsreichsten Stadt in den USA wird die Fluglinie die beliebte kanarische Frucht an ihre Passagiere in...

Den vollständigen Artikel lesen ...