FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 09. Dezember:

DONNERSTAG, DEN 26. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, 9Monatszahlen

08:00 GBR: Aviva, Q3 Trading Update

10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Axel Springer SE, Hauptversammlung (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: NordLB, 9Monatszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/20 (endgültig) 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 12/20

08:00 DEU: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (Frühindikator) 10/20 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/20

10:00 EUR: Geldmenge M3 10/20

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 29.10.20

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: Fachtagung zum Thema Bestechlichkeit in Unternehmen und Organisationen an der Universität Viadrina mit Experten aus über 20 Ländern. Diskutiert werden u.a. Geldwäsche-Bekämpfung, Lehren aus dem Wirecard-Skandal und Auswirkungen der aktuellen Pandemie aus europäischer Sicht. 09:00 DEU: Verkündungstermin im Patentstreit zwischen Nokia und Daimler 09:00 DEU: Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag zur Corona-Strategie 10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Informationspflichten von Internethändlern 11:00 DEU: Abschließende Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2021 13:30 DEU: Sitzung Bundestags-Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Geladen sind Wirtschaftsprüfer von KPMG und EY. 12:45 Statement Obmann der SPD-Bundestagsfraktion, Jens Zimmermann 17:00 DEU: Online-Veranstaltung Bankenverband Hessen: "Zwischen Lockdown und Impfstoff - wie geht?s weiter mit der Wirtschaft?" u.a. mit Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU), Commerzbank-Finanzvorständin Bettina Orlopp und Fresenius-Chef Stephan Sturm 18:00 DEU: Online-Veranstaltung des AOK-Bundesverbandes zu "Versorgungsicherheit mit Arzneimitteln - eine gesamteuropäische Herausforderung" GRI: Streik der griechischen Staatsbediensteten und Seeleute - Flüge fallen aus HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen



FREITAG, DEN 27. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Commerzbank, "Konjunktur- und Marktausblick 2021" mit Chefvolkswirt Jörg Krämer (online) 10:30 CHE: Credit Suisse, ao Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 11/20

08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/20 (vorläufig)

08:45 FRA: Privater Verbrauch 10/20

08:45 FRA: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/20

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/20

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/20 (endgültig)

EUR: S&P Ratingergebnis Irland, Bulgarien, Liechtenstein EUR: Moody's Ratingergebnis Schweiz, Belgien



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Konferenz Deutsche Bundesbank zu aktuellen Entwicklungen im Zahlungsverkehr u.a. mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta HINWEIS

USA: verkürzter Handel Aktienmarkt (19.00 h) und Anleihenmarkt (20.00 h) MONTAG, DEN 30. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Deutsche Beteilungs AG, Jahreszahlen

DEU: Gerry Weber, Q3-Zahlen

DEU: Adler Group, Q3-Zahlen

USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Industrieproduktion 10/20 (vorläufig)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/20

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 10/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 11/20

09:00 ESP: Verbraucherpreise 111/20 (vorläufig)

09:00 AUT: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 11/20 10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 11/20 10:30 PRT: Verbraucherpreise 11/20 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/20 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 10/20

14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/20 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago 11/20

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Verleihung des Bundespreises Ecodesign 2020 durch Bundesumweltministerin Svenja Schulze DEU: Online-Digital-Gipfel der Bundesregierung

10:00 Online-Pk Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bitkom-Präsident Achim Berg 09:30 DEU: Handelsverband Hessen, Weihnachts-Pk

NLD: 25. Konferenz der Vertragsstaaten der Konvention gegen die Weiterverbreitung von chemischen Waffen (OPCW) AUT: 180. Ordentliche Konferenz der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) DIENSTAG, DEN 01. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Zumtobel, Halbjahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Siemens, Geschäftsbericht

USA: Salesforce, Q3-Zahlen

USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 11/20



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/20

00:50 JPN: Investitionen Q3/20

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20 (endgültig) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20

07:45 CHE: BIP Q3/20

09:00 HUN: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

09:00 NLD: NEVI PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/20

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 11/20 (vorläufig)

10:30 GBR: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/20 (vorläufig)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20 (endgültig) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/20

16:00 USA: Bauinvestitionen 10/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss Online-Digital-Gipfel der Bundesregierung u.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) EUR: Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister

MITTWOCH, DEN 02. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 11:00 DEU: Gerry Weber, Call zu den 9Monatszahlen

DEU: Dr. Hönle, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/20

11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/20

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/20

14:15 USA: ADP Beschäftigung 11/20

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book

SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister

DONNERSTAG, DEN 03. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 10/20

10:00 DEU: VDIK Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: ZVEI-Pressekonferenz "Entwicklung der deutschen Halbleiterindustrie" (online)

12:00 FIN: Fortum Oyj, Capital Markets Day (online)

22:00 DEU: Deutsche Börse Überprüfung der Indizes

DEU: VD / KBA / VdIK - Pkw-Neuzulassungen 11/20

SWE: SAS, Q4-Zahlen

USA: The Michaels Cos, Q3-Zahlen

USA: Dollar General, Q3-Zahlen

USA: The Kroger, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 11/20 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 11/20

09:15 ESP: PMI Dienste 11/20

09:45 ITA: PMI Dienste 11/20

09:50 FRA: PMI Dienste 11/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 11/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 11/20 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 11/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: Markit PMI Dienste 11/20 (endgültig)

16:00 USA: ISM Service 11/20

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk BKK Dachverband zum Gesundheitsreport 2020: "Mobilität - Arbeit - Gesundheit" FREITAG, DEN 04. DEZEMBER 2020

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/20

11:00 GRI: BIP Q3/20

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/20

14:30 USA: Handelsbilanz 10/20

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/20 (endgültig) EUR: Moody's Ratingergebnis Türkei, Russland

EUR: S&P Ratingergebnis Rumänien

EUR: Fitch Ratingergebnis Schweden, Malta

MONTAG, DEN 07. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 DEU: Verhandlung von Schadenersatzklage des Landes gegen Volkswagen, Landgericht Stuttgart TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 11/20

06:00 JPN: Frühindikatoren 10/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 10/20

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 12/20

21:00 USA: Konsmentenkredite 10/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Videokonferenz der für Verbraucherschutz zuständigen EU-Minister EUR: Treffen der EU-Außenminister

EUR: Treffen der für Telekommunikation zuständigen EU-Minister DIENSTAG, DEN 08. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Jahres-Pk DEU: Munich Re, Investorentreffen

DEU: Gerresheimer, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: BIP Q3/20 (endgültig)

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 10/20

06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 10/20

11:00 EUR: Beschäftigung Q3/20 (endgültig)

11:00 EUR: Leistungsbilanz Q3/20

11:00 EUR: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/20

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Reiseverband DRV Online-Pk im Rahmen der Jahrestagung: Erster Ausblick auf 2021 und Rückblick auf das abgelaufene Touristikjahr 11:0 DEU: Industrieverband Körperpflege und Waschmittel (IKW) Online-Pk zur Entwicklung der Branche 2020 13:30 DEU: Voraussichtlicher Verkündungstermin von zwei Berufungsverfahren zur Klarnamenpflicht bei Facebook beim OLG München MITTWOCH, DEN 09. DEZEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (Onlin-Pk 10.00 h)

09:00 DEU: Blackrock: Ausblick Konjunktur und Kapitalmärkte 2021 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure DEU: Deutsche Bank, Investorentreffen "Deep Dive"

DEU: Deutsche Bahn, AR-Sitzung

USA: Slack Technologies, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/20

02:30 CHN: Verbraucherpreise 11/20

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 10/20

08:00 DEU: Arbeitskosten Q3/20

09:00 ESP: Industrieproduktion 10/20

16:00 USA: Lagerbstände Großhandel 10/20 (endgültig)

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi