EUROZONE - Jürgen Stark, Ex-Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank EZB, warnt in der Debatte um den Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in der Eurozone vor der Aufgabe der Prinzipien von Solidität und Stabilität. An Vorschlägen, die im Kampf gegen die Corona-Krise aufgenommenen Staatsschulden zu streichen, sei "nicht viel Neues", sagte Stark der Zeitung Welt. "Aber jetzt nimmt man die katastrophale Finanzlage infolge der Corona-Krise in Ländern mit chronisch unsoliden Finanzen zum Anlass, diese Forderungen mit noch mehr Nachdruck zu erheben." (Welt)

BREXIT - Der Chef der Bank of England, Andrew Bailey, hat davor gewarnt, dass die wirtschaftlichen Kosten eines No-Deal-Brexit langfristig größer sein könnten als die von der Corona-Pandemie verursachten Schäden. Es sei deshalb im "besten Interesse beider Seiten, wenn es ein Handelsabkommen gäbe". (SZ)

AUTOZULIEFERER - Durch die Coronakrise verschärft sich die Strukturkrise der Autozulieferindustrie massiv. Mit Umsatzrückgängen von rund 30 Prozent muss die Branche in diesem Jahr einen historischen Einbruch der Ertragskraft verkraften. Mögliche Strategien raus aus der Krise hat das Beratungsunternehmen Roland Berger nun in Zusammenarbeit mit der Investmentbank Lazard erarbeitet. Die Studie liegt dem Handelsblatt exklusiv vor. Die Experten haben über 600 Unternehmen analysiert und Konzepte formuliert, wie ein Neustart nach der Corona-Pandemie gelingen kann. "Jeder Zulieferer muss sich die Frage stellen, ob er in der Lage sein wird, bei einem Hochtechnologieprodukt wie zum Beispiel Lidar-Sensoren eine marktrelevante Position besetzen zu können", sagt der Autor der Studie, Roland-Berger-Experte Felix Mogge. Wenn nicht, sei es besser, sich von dieser vermeintlichen Zukunftssparte zu trennen. Auf der anderen Seite könne es auch sinnvoll sein, sich auf Teile für Verbrennungsmotoren zu konzentrieren und kleinere Konkurrenten zu übernehmen. Als Marktführer lasse sich auch in schrumpfenden Märkten noch lange Geld verdienen. Die Experten erwarten eine Welle von Übernahmen und Pleiten. Aber es gebe auch Chancen, sich mit Kooperationen Zugang zu neuer Technologie zu verschaffen. (Handelsblatt)

STÄDTEBAU - Fast 570 Millionen Euro an Fördersummen für den Städtebau wurden bisher von den Städten und Gemeinden nicht genutzt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Demnach hat sich die Summe der nicht abgerufenen Fördermittel von 3.946 Euro im Jahr 2011 auf 569,97 Millionen Euro zum 31. Dezember 2019 angestaut. Zuletzt waren für das Jahr 2019 734 Millionen an Fördermitteln bereitgestellt worden, bei den Städten und Kommunen kamen aber nur 622,1 Millionen Euro an. Für das aktuelle Jahr haben Bund und Länder 769 Millionen Euro bereitgestellt, wie viel davon abgerufen wurde, ist nach Angaben der Bundesregierung noch unklar. (Funke Mediengruppe)

MAD - Ein Sonderermittler des Bundestags kritisiert ein mangelhaftes Vorgehen des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) gegen rechtsradikale Angehörige der Bundeswehr. Im Entwurf seines Abschlussberichts schreibt der Verwaltungsjurist Arne Schlatmann, es sei zu einer "besorgniserregenden digitalen Vernetzung" zwischen den Radikalen in Uniform gekommen. Auch der MAD habe sich dagegen "nicht in hinreichendem Maße" engagiert, so Schlatmann. (SZ)

