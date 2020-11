Der amerikanische Baukonzern KB Home (ISIN: US48666K1097, NYSE: KBH) wird am heutigen Donnerstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,15 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Record date war der 12. November 2020. Somit werden 0,60 US-Dollar auf das Gesamtjahr gerechnet ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 35,98 US-Dollar (Stand: 25. November 2020) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,67 Prozent. In den ersten 9 ...

