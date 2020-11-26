The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.11.2020
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.11.2020
ISIN Name
ES06139009S5 BCO SANTANDER S.A.-ANR-
DK0060738409 NORDIC WATERPR. DK1
US571903AZ64 MARR. INTL 18/20 FLR
US34540TJG85 FORD MOTOR CRED. 2025 MTN
CH0255893049 GLENCORE FIN. 14-20 MTN
DE000HSH4ZS3 HCOB ZS 14 15/20
CA74814ZEG42 QUEBEC PROV. 2020 MTN
DE000A168544 AURELIUS WA15/20
US98389BAT70 XCEL ENERGY 16/22
SE0001149311 SWEDEN 03-20 1047
DE000DK8AGF1 DEKABANK DGZ IHS.S.6271
DE000A1685S6 CONSUS PROJ. DEVEL. 15/20
XS1327151228 AEGON BK 15/20 MTN 1
XS1318363766 NORDMAZEDONIEN 15/20 REGS
XS0219399275 EIB EUR. INV.BK 05/20 MTN
HK0000073004 CHINA, VOLKSREP. 10/20
DE000DG4T8X5 DZ BANK IS.A697
XS0278853659 KRED.F.WIED.06/20 MTN SK
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.11.2020
ISIN Name
ES06139009S5 BCO SANTANDER S.A.-ANR-
DK0060738409 NORDIC WATERPR. DK1
US571903AZ64 MARR. INTL 18/20 FLR
US34540TJG85 FORD MOTOR CRED. 2025 MTN
CH0255893049 GLENCORE FIN. 14-20 MTN
DE000HSH4ZS3 HCOB ZS 14 15/20
CA74814ZEG42 QUEBEC PROV. 2020 MTN
DE000A168544 AURELIUS WA15/20
US98389BAT70 XCEL ENERGY 16/22
SE0001149311 SWEDEN 03-20 1047
DE000DK8AGF1 DEKABANK DGZ IHS.S.6271
DE000A1685S6 CONSUS PROJ. DEVEL. 15/20
XS1327151228 AEGON BK 15/20 MTN 1
XS1318363766 NORDMAZEDONIEN 15/20 REGS
XS0219399275 EIB EUR. INV.BK 05/20 MTN
HK0000073004 CHINA, VOLKSREP. 10/20
DE000DG4T8X5 DZ BANK IS.A697
XS0278853659 KRED.F.WIED.06/20 MTN SK
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