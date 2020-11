Der Düsseldorfer Anlagenbauer GEA Group (ISIN: DE0006602006) wird an diesem Donnerstag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Im Mai 2020 erfolgte die Ausschüttung einer Abschlagszahlung auf den Bilanzgewinn in Höhe von 0,42 Euro. Die Aktionäre sollen nun eine weitere Dividende in Höhe von 0,43 Euro erhalten. Die Dividende soll am 1. Dezember 2020 ausgezahlt werden. GEA wird damit für das Geschäftsjahr 2019 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...