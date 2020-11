HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat nach der Bund-Länder-Runde an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen im Umgang mit den Corona-Einschränkungen appelliert. Es sei zwar wichtig, was in solchen Runden entscheiden wird, sagte Weil am Mittwochabend. "Aber noch wichtiger ist das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger in unserer Gesellschaft", betonte er.

Jeder Einzelne ist für den Regierungschef auch selbst mit in der Verantwortung, dazu beizutragen, dass ruhige Weihnachten und ein guter Jahreswechsel möglichen werden. Positiver blickt Weil auf das kommende Jahr. 2020 sei sehr anstrengend gewesen. "Aber wenn ich nach vorne gucke, kann ich auch sagen: Es gibt jede Menge Anzeichen dafür, dass 2021 besser werden wird", sagte Weil. Er setzt dabei auf mehr Impfschutz, mehr Schnelltests und bessere Medikamente.

Die Ministerpräsidenten hatten sich zuvor mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) unter anderem darauf verständigt, die Beschränkungen für persönliche Kontakte im Kampf gegen die Corona-Pandemie noch einmal für mehrere Wochen zu verschärfen.