Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit Aufschlägen in den Handel starten. Eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsstart tendierte ein ATX-Future um 0,27 Prozent höher bei 2.592 Einheiten.Aufgrund des Thanksgiving-Feiertages in den USA dürften frische Impulse aus den Vereinigten Staaten ausbleiben. Die Mehrheit der Börsianer bleibe weiterhin positiv gestimmt, hieß es am Markt zur derzeitigen Stimmungslage. ...

