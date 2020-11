26. November 2020 - Sienna Resources Inc. (SIE: TSX.v) (A1XCQ0: FWB) (SNNAF: OTCBB) (das "Unternehmen") möchte bekannt geben, dass das Unternehmen dem Clayton Valley Lithium Advisory Committee (in etwa: Beratungsausschuss für Lithium im Clayton Valley; der "CVLAC") beigetreten ist. Der CVLAC steht Einzelpersonen und Unternehmen offen, die ein eigenes Interesse an der Erschließung von Lithium-Aktiva im Clayton Valley von Nevada haben, und setzt sich aus diesen zusammen. Die Vision des CVLAC ist die Zusammenarbeit seiner Mitglieder bei der Erschließung, der Datenerhebung, mögliche Fusionen und Übernahmen sowie allen relevanten Geschäften im Clayton Valley in Bezug auf Lithium.

Kontaktdaten

Tel: 1.604.646.6900

Fax: 1.604.689.1733

http://www.siennaresources.com

mailto:info@siennaresources.com

"Jason Gigliotti"

President, Director

Sienna Resources Inc.

Sienna Resources Inc

Suite 2905-700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54402



