Hattingen (ots) - Die Adventszeit ist immer auch eine Zeit zum Singen. Besonders in dieser dunkleren Jahreszeit ist Singen wichtig. Denn es hellt immer die Stimmung auf und gibt Mut. Deshalb empfiehlt Dr. Karl Adamek vom Internationalen Netzwerk zur Förderung der Alltagskulturen des Singens Il canto del mondo e.V. allen, jetzt möglichst viel zuhause zu singen, alleine oder gemeinsam. Denn wenn Menschen singen, dann stärken sie wissenschaftlich nachgewiesen auch ihre Lebensfreude und zugleich ihre Vitalkraft, so der Sozialwissenschaftler. Das brauchen alle zur Zeit.Zwar ist Singen in der Öffentlichkeit momentan aufgrund von Unsicherheiten über die Verbreitung des Corona-Virus durch Aerosole beim Ausatmen nur eingeschränkt möglich. Aber Sie müssen nicht unbedingt auch zuhause mit ihren Lieben, mit denen Sie sowieso in engstem Kontakt sind, auf das Singen verzichten, meint Dr. Karl Adamek. "Singen stärkt nicht nur die Lebensfreude, sondern nachweislich auch das Immunsystem, die Vertrauenskräfte und die Gemeinschaft." Das ist in diesen Zeiten lebenswichtig. Psychologen warnen dringlich vor der Möglichkeit einer epidemischen Ausbreitung von Angstzuständen. Dauerhafte Angst schwächt das Immunsystem und kann zu chronischen Krankheiten führen und da ist Singen eine sehr gute Medizin gegen Angst, so Dr. Adamek. "Denn Singen erzeugt Anti-Angst-Hormone im Gehirn und löst damit Angst auf. Und das ohne Nebenwirkungen."Deshalb schenkt Il canto del mondo e.V. der Öffentlichkeit einen Singenden Adventskalender online über seine Website. Hinter jedem Türchen finden Sie eine Überraschung zum Mitsingen für die ganze Familie. Da gibt es Soundtracks schöner Lieder zur Zeit, Texte sowie Noten als Download, Mitsingvideos und vieles mehr. Alles kostenlos. Der vielfach ausgezeichnete gemeinnützige Verein Il canto del mondo e.V. engagiert sich seit mehr als 20 Jahren für das einfache Singen. Mit seinem Singpatenprogramm für Kindergärten "Canto elementar" hat er in den letzten Jahren deutschlandweit etwa 300 000 Kinder in ihrer Kindergartenzeit begleitet und erhielt deshalb unter anderem den Deutschen Nationalpreis. Mit dem Singenden Adventskalender möchte der Verein einen kleinen Beitrag für eine schöne Adventszeit leisten.Weitere Presseinfos und Bildmaterial: https://il-canto-del-mondo.de/aktuelle-presseinformationen/Kontakt:Dr. Karl AdamekVorsitzender Il canto del mondo e.V.Mobil: 0160 7877562Email: adamekk@uni-muenster.deOriginal-Content von: Il canto del mondo e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150881/4774410