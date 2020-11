Der britische Versicherungskonzern Aviva plc (ISIN: GB0002162385) will für das Geschäftsjahr 2020 eine Zwischendividende in Höhe von 7 Pence an die Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Zahlung soll am 21. Januar 2021 erfolgen (Ex-Dividenden Tag ist der 10. Dezember 2020). Es wird erwartet, dass eine Schlussdividende in Höhe von 14 Pence für das Jahr 2020 ausgeschüttet wird. ...

