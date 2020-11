DJ Kanzleramtsminister erwartet Corona-Beschränkungen bis März

BERLIN (Dow Jones)--Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) geht davon aus, dass Corona-Beschränkungen bis ins Frühjahr Bestand haben werden und Hotels und Gaststätten wegen der Corona-Pandemie auch im Januar geschlossen bleiben. "Touristische Reisen dürfen auf keinen Fall stattfinden", sagte er in der RTL-Sendung "Guten Morgen Deutschland". Hotels und Restaurants seien jetzt zunächst bis zum 20. Dezember geschlossen, so Braun. "Aber wir gehen davon aus, dass wir das bis in den Januar hinein verlängern müssen", so Braun.

Vor Deutschland liegen schwierige Wintermonate. "Das geht bis März. Nach dem März bin ich sehr optimistisch, weil wir dann wahrscheinlich immer mehr Menschen impfen können und es andererseits mit dem Frühling einfacher wird, die Infektionszahlen niedrig zu halten", so Braun. "Aber diese Zurückhaltung, die wir alle an den Tag legen müssen, das wird uns auch den Januar, Februar und März begleiten und gegebenenfalls auch Beschränkungsmaßnahmen, wenn unser individuelles Verhalten nicht ausreicht."

November 26, 2020 03:14 ET (08:14 GMT)

