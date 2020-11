Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen können aktuell Grund zur Freude haben. Hält dies weiter an oder kommt es zum Absturz an der Börse? Aktuell sieht es weiter nach Stabilisierung auf dem aktuellen Top-Niveau aus. Es bleibt also spannend.

Anleger Tipp: Plug Power ist der Pionier der Wasserstoff-Branche und gehört aktuell zu den Unternehmen mit dem meisten Potenzial. In unserem aktuellen Sonderreport können Sie lesen, warum vor allem Plug Power Aktien große Gewinnchancen eröffnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...