Hilden / Köln (ots) - WENKO initiiert Deutschlands erste Dusch-UmfrageIn Deutschlands Duschen ist es oft zu dunkelMehr als 29 Millionen Badezimmer haben kaum Licht in der Dusche +++ Hildener Unternehmen will mit patentierter Weltneuheit Deutschlands Duschen erhellenDie Tage werden kürzer. Draußen ist es entweder noch oder schon wieder dunkel. Egal ob in Deutschlands 41 Millionen Haushalten morgens oder abends geduscht wird: Tageslicht im Bad ist beim Duschen meistens Fehlanzeige! Zumal mehr als 14 Millionen (34,8 %) der Haushalte per se über kein Fenster in ihrem Badezimmer verfügen. Im Auftrag von WENKO, dem Erfinder der LED Duschstange und einem der führenden Anbieter innovativer Produktlösungen für Bad und Wohnen, führte das Marktforschungsinstitut OmniQuest jetzt eine repräsentative Umfrage in Deutschland durch, die Licht ins Dunkel deutscher Duschen bringt.Duschstange mit LED-Licht soll auch Badunfälle vermeidenÜber zwei Drittel (72 %) aller deutschen Badezimmer verfügen über keine extra Lichtquelle über der Dusche. Dazu gaben 65,1 Prozent an, zu Tageszeiten zu duschen - zwischen 6-9 Uhr und zwischen 18-21 Uhr - in denen es vorwiegend dunkel ist. Gerade einmal 19,3 Prozent der Befragten bezeichnen ihren Duschbereich als "sehr hell" und sind mit der Lichtsituation beim Duschen zufrieden. Fast 60 Prozent (59,8 %) sagten außerdem aus, bei einer möglichen Badmodernisierung mehr Licht insbesondere im Duschbereich haben zu wollen. In einem schlecht beleuchteten Duschbereich fühlt man sich unsicher und hat darüber hinaus auch Angst, leicht auf Shampoo-Resten, dem Seifenstück oder der Duschmatte auszurutschen."Wir waren doch überrascht von den Umfrageergebnissen, die uns aufzeigten, dass viele Millionen Badezimmer in Deutschland entweder nur schlecht oder gar nicht beleuchtete Duschkabinen bzw. Badewannen mit Duschen haben. Auch die hohe Zahl von 14 Millionen Badezimmern ohne Tageslicht lässt aufhorchen. Wir haben lange daran getüftelt, wie man ohne Handwerker und Elektriker im Duschbereich sowohl einen Design-, als auch erhellenden Lichteffekt erhält. Erfunden und mittlerweile patentiert ist unsere batteriebetriebene LED Duschstange mit Bewegungsmelder, die jeder, der mehr Helligkeit beim Duschen wünscht, ganz einfach gegen die alte Duschstange auswechseln kann. Dadurch gibt es jetzt immer Extralicht im Duschbereich und neben dem Effekt der neuen Helligkeit in diesem Badbereich ist auch die Sicherheit während des Duschens besser gewährleistet", so WENKO Geschäftsführer Niklas Köllner.Über WENKO: Die 1959 gegründete WENKO-Wenselaar GmbH & Co. KG ist mit einem Sortiment von über 5.000 Markenartikeln heute einer der führenden Anbieter innovativer Produktlösungen für Bad, Küche, Wäsche, Wohnen und europaweit die Nr. 1 in den Bereichen Befestigungssysteme ohne bohren. Das Familienunternehmen steht für Qualitätsprodukte, die sich durch einen hohen Verbrauchernutzen, funktionelles Design und ein faires Preis-Leistungsverhältnis auszeichnen. Mehr als 1.500 Patente und Schutzrechte gehören WENKO.Gemeinsam mit Trendscouts, Erfindern und Designern bringt das Unternehmen jedes Jahr rund 500 Produktneuheiten auf den Markt. WENKO beschäftigt weltweit rund 470 Mitarbeiter und engagiert sich aktiv in der Ausbildung zukünftiger Fachkräfte am Hauptstandort Hilden. Geführt wird das Unternehmen von den Brüdern Niklas und Philip Köllner.Weitere Informationen unter www.wenko.com (http://www.wenko.com)