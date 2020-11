Tesla plant laut einem Medienbericht in der Nähe seines Autowerks in Shanghai eine Produktionsstätte für Ladegeräte. Zudem wurden die Preise für das Model S und Model X in Europa erhöht, in den USA müssen das Model X und einige Model Y hingegen für einen Rückruf in die Werkstatt. Zunächst aber nach China: Über das Werk für Ladegeräte hat die Nachrichtenagentur Reuters berichtet und beruft sich dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...