Instone Real Estate Group AG (ISIN DE000A2NBX80) ist nach einem starken 2019 mit Umsatzverdopplung, Gewinn plus 160%, in 2020 - auch durch Corona - im Wachstum gebremst worden. Während der Umsatz annähernd Vorjahresniveau erreicht, reduziert sich der Gewinn merklich. Und das liegt einerseits an den Coronamaßnahmen, aber auch an den gesteigenen Investitionen, um 2021 "richtig durchstarten zu können". Für Aktionäre interessant ist die erklärte Absicht erstmals ab 2020 rund 30% des Gewinns als Dividende auszuschütten. Während die bereinigten Umsatzerlöse für ersten neun Monate mit 291,3 Millionen ...

