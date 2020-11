DJ MÄRKTE EUROPA/Ruhiger Handelsstart an Thanksgiving

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig bewegt sind Europas Börsen am Donnerstag in den Handel gestartet. Von den Vorlagen der ausländischen Börsen kommen nur wenig Impulse, und wegen des Thanksgiving-Feiertags in den USA wird mit geringen Umsätzen in Europa gerechnet. "Und dann wartet der Markt auf die Umsatzzahlen vom Black Friday", so ein Marktteilnehmer. Der DAX gibt um 5 Punkte auf 13.285 nach, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 3.515 nach oben.

"Die Risikobereitschaft ist aber weiter vorhanden", sagt ein Händler mit Verweis auf den festeren Euro und die steigenden Rohstoff-Preise. "Insofern sind Vorstöße auf der Oberseite wahrscheinlicher als Rückschläge", meint er. Widerstände werden im DAX bei knapp 13.350 und bei 13.460 ausgemacht, als unterstützt gilt der DAX bei 13.220 Punkten. Zur Verlängerung des Lockdown in Deutschland heißt es, die Entschlüsse entsprächen den Erwartungen und sollten eingepreist sein.

Remy Cointreau fallen trotz besserer Zahlen

Für Remy Cointreau geht es im frühen Geschäft um 1,1 Prozent nach unten. Und das, obgleich die Geschäftszahlen über den Erwartungen ausgefallen sind. Der organische operative Gewinn sei im ersten Halbjahr um 22,5 Prozent zurückgegangen, erwartet worden sei ein Minus von 26 Prozent, heißt es im Handel. Auch der Ausblick wird als gut beschrieben. Möglicherweise handelt es sich bei den Abgaben um Gewinnmitnahmen - die Aktie ist seit Jahresbeginn um fast 40 Prozent gestiegen.

Mit der Gewinnwarnung von TLG Immobilien (minus 0,7 Prozent) geraten auch Aroundtown weiter in den Blick des Marktes. TLG hält zwar 12 Prozent Aroundtown, Aroundtown hält die Mehrheit an TLG. TLG begründet die Gewinnwarnung unter anderem mit einer niedrigeren Dividende von Aroundtown. "Das ist merkwürdig, weil die angekündigten 14 Cent erwartet worden waren", so ein Marktteilnehmer. Die Aktie von Aroundtown zeigt sich unbeeindruckt und zieht im frühen Geschäft um 0,4 Prozent an.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.515,61 0,11 3,71 -6,13 Stoxx-50 3.087,85 0,15 4,73 -9,26 DAX 13.291,09 0,01 1,29 0,32 MDAX 29.096,83 0,23 67,35 2,77 TecDAX 3.073,96 0,80 24,28 1,96 SDAX 13.697,54 -0,02 -2,93 9,48 FTSE 6.373,30 -0,28 -17,79 -15,26 CAC 5.573,18 0,03 1,89 -6,77 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,57 0,00 -0,81 US-Zehnjahresrendite 0,88 0,00 -1,80 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:09 Uhr Do, 17:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1923 +0,06% 1,1933 1,1841 +6,3% EUR/JPY 124,34 -0,09% 124,49 122,99 +2,0% EUR/CHF 1,0829 +0,06% 1,0822 1,0798 -0,3% EUR/GBP 0,8924 +0,23% 0,8915 0,8952 +5,4% USD/JPY 104,29 -0,16% 104,33 103,88 -4,1% GBP/USD 1,3357 -0,18% 1,3385 1,3225 +0,8% USD/CNH (Offshore) 6,5659 +0,01% 6,5617 6,5764 -5,8% Bitcoin BTC/USD 16.735,01 -10,89% 17.886,26 17.993,51 +132,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,02 45,71 -1,5% -0,69 -19,7% Brent/ICE 47,68 48,61 -1,9% -0,93 -22,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.816,13 1.807,60 +0,5% +8,53 +19,7% Silber (Spot) 23,41 23,43 -0,1% -0,02 +31,1% Platin (Spot) 966,90 967,00 -0,0% -0,10 +0,2% Kupfer-Future 3,33 3,31 +0,7% +0,02 +17,9% ===

