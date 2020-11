Ilex International choisit le cloud AntemetA

Après une consultation mettant en jeu uniquement des acteurs européens, Ilex International, 1er éditeur français de logiciels de gestion des identités et des accès, fait le choix d'un cloud Souverain pour le déploiement de ses offres SaaS, en s'associant à AntemetA.



Cette collaboration est le fruit de l'engagement de deux sociétés, membres de l'association Hexatrust, fortement impliquées dans le paysage numérique français de la cybersécurité et du cloud de confiance.Ilex International répond ainsi à une demande forte du marché de la gestion des identités et des accès : disposer de solutions IAM et CIAM as a service performantes et éprouvées, alliant sécurité, conformité et confidentialité.

« Outre les aspects sécuritaires et la qualité de sa réponse, c'est la complétude de l'offre AntemetA qui nous a convaincus. Nous cherchions un acteur souverain qui soit capable de nous proposer ses offres de PaaS et IaaS, mais aussi les Services Managés. L'offre d'AntemetA a été différenciante et rassurante sur ces points en particulier, pour les clients que nous sommes. Au regard de la criticité de notre projet, nous n'étions prêts à aucune concession, et nous attendions un accompagnement sur mesure et très qualitatif », explique OIivier Morel, Directeur Général Adjoint Ilex International.

« Avec cette nouvelle collaboration, AntemetA prouve encore une fois qu'elle est experte, agile et capable de se positionner auprès de ses clients de bout en bout. Notre relation avec Ilex est l'illustration de notre ambition pour le Groupe : celle d'accompagner les éditeurs qui veulent 'SaaS-iser' leurs applications, ou les rapatrier dans le cloud souverain, grâce à un acteur capable de le faire dans une vraie logique de partenariat, et de management services » conclut Stéphane Blanc, Fondateur et Président du Groupe AntemetA