DJ SENTIMENT/Kein Hoffen mehr auf günstigen DAX-Einstieg

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Bullenlager erhält weiter Zulauf. Wie der wöchentlichen DAX-Sentimenterhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil bei den Profianlegern um 4 Punkte auf 56 Prozent gestiegen. Bei den Privaten stieg dieser Anteil sogar um 12 Punkte auf 58 Prozent. Das Bärenlager der Institutionellen erhöhte sich um 2 Punkte auf 27 Prozent, bei den Privaten verkleinerte er sich um 7 Punkte auf 25 Prozent. Damit sind 17 Prozent (minus 6 Punkte) der Profianleger neutral gestimmt und 17 Prozent (minus 5 Punkte) der Privatanleger.

Nach Ansicht von Sentiment-Analyst Joachim Goldberg stecken die Anleger seit zwei Wochen in der Klemme zwischen Pandemie-Schrecken und positivem Ausblick. Das mache den DAX träger, dennoch sei der Optimismus der hiesigen Investoren noch einmal gestiegen. Goldberg sieht kein Hoffen mehr bei den Anlegern auf einen günstigen Einstieg.

In der Summe sieht Goldberg kaum "Anzeichen von Euphorie". Die Anleger schienen sich an der Unterseite mit fehlenden Rücksetzern abgefunden zu haben. Bereits ab 12.700 Punkten sei mit Käufen zu rechnen. Allerdings bestünde wegen der zu erwartenden Gewinnmitnahmen nach oben wenig Potenzial. Die Trägheit bleibe also erhalten.

Von Optimismus ist auch die Stimmung bei den US-Anlegern geprägt. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey hat sich das Bullenlager um 2,9 Punkte auf 47,3 Prozent vergrößert. Das liegt deutlich über dem historischen Schnitt von 38 Prozent. Der Bärenanteil stieg um 1,1 Punkte auf 27,5 Prozent, während sich der Anteil der neutral gestimmten um 4 Punkte auf 25,3 Prozent verringerte.

November 26, 2020 04:13 ET (09:13 GMT)

