Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) drängt die Regierung, Änderungen in der Steuerpolitik in Betracht zu ziehen, um den Anstieg der Hauspreise einzudämmen, sagte Gouverneur Adrian Orr am Donnerstag in einem Interview mit Radio New Zealand. Wichtige Zitate "Wir fordern die gesamte Palette der gesamtstaatlichen Instrumente zu prüfen, und die Steuer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...