ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce angesichts der Spekulationen über ein Interesse an Slack auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Er würde solch einen Deal eher negativ für die Aktie des Softwarekonzerns beurteilen, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Keirstead verwies unter anderem darauf, dass der Konzernchef das Umfeld für Zukäufe wegen hoher Bewertungen erst vor drei Monaten als "nicht gut" bezeichnet habe./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 19:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2020 / 19:42 / GMT

