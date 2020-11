Wien (www.anleihencheck.de) - Heute sind in den USA wegen Thanksgiving die Börsen geschlossen und auch der Datenkalender ist leer, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Gestern sei noch eine ganze Serie an Wirtschaftsdaten veröffentlicht worden, welche gemischt ausgefallen seien: Im Oktober habe sich die Expansionsdynamik beim privaten Konsum wie erwartet verlangsamt. Dennoch sei die monatliche Zuwachsrate von 0,5% (p.m.) als sehr solide einzuschätzen und habe die Erwartungen sogar übertreffen können. Insbesondere Dienstleistungen (0,6% p.m.) hätten im Oktober zur Fortsetzung der Konsumerholung beigetragen (Güter-Konsum: 0,2% p.m.). Die von der Universität von Michigan erhobene Verbraucherstimmung sei hingegen von 81,8 Indexpunkten Ende Oktober auf 76,9 zurückgefallen. Auch die Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe hätten mit einem Anstieg um 30.000 auf 778.000 enttäuscht. Die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter seien hingegen das sechste Mal hintereinander kräftig um 1,3% p.m. und ohne den Transportbereich um 1,6% p.m. gestiegen. Die erste Schätzung des BIP für das dritte Quartal sei mit annualisiert 33,1% bestätigt worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...