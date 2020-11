Hamburg (ots) - Zum 1. Dezember 2020 übernimmt Alexandra Zykunov die neu geschaffene Position des Head of Content Innovation für die BRIGITTE-Gruppe mit den Titeln BRIGITTE, BRIGITTE WOMAN, BRIGITTE WIR, BRIGITTE MOM, BRIGITTE BE GREEN und BRIGITTE LEBEN. Sie bleibt gleichzeitig Co-Redaktionsleiterin des Nachhaltigkeitsmagazins BRIGITTE BE GREEN. Zykunov berichtet direkt an Brigitte Huber, Chefredakteurin der BRIGITTE-Gruppe, und Iliane Weiß, G+J-Publisher WOMEN.Alexandra Zykunov (35) ist seit März 2018 als BRIGITTE-Redakteurin tätig; davor war sie feste und freie Journalistin u.a. für Die Welt, Maxi, Nido, Emotion und BRIGITTE. Mitte 2019 hat sie mit Daniela Stohn die Redaktionsleitung des von ihnen gemeinsam entwickelten Nachhaltigkeitsmagazins BRIGITTE BE GREEN übernommen, das bereits in der inhaltlichen Konzeption und Vermarktung Print und Social Media miteinander verknüpft. Dieses Konzept führt sie seit Oktober 2020 im BE GREEN-Podcast "Nachhaltig ohne Blatt vorm Mund" weiter. Zusätzlich ist Zykunov als @alexandra___z als Content Creator auf Instagram aktiv und informiert ihre Community von mehr als 14.000 Menschen zu feministisch-politischen Themen.Brigitte Huber: "Mit dem Head of Content Innovation haben wir eine Stelle geschaffen, die neue journalistische Formate entwickeln soll und gleichzeitig eine Anlaufstelle ist, in der Ideen aus anderen Teams und Ressorts weiterentwickelt werden und auf ihr Potential und ihre Marktbeständigkeit überprüft werden."Iliane Weiß: "Journalistische Innovationen werden immer wichtiger, und wir wollen sie zukünftig noch zielgerichteter und mit Volldampf vorantreiben. Alexandra ist hier mit ihrer journalistischen Leidenschaft, ihrer Kreativität und ihrem Ideenreichtum genau die richtige Besetzung."Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leitung MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbHTel: +49 (0) 40 / 37 03 -21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6788/4774628