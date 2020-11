Die PANDION AG präsentiert sich operativ vergleichsweise resistent gegenüber Corona: So verzeichnet der Immobilienprojektentwickler für hochwertige Wohnprojekte in deutschen A-Städten bislang ein starkes 2. Halbjahr. Nach einem außergewöhnlich guten Jahresauftakt in Q1 und einem temporären Nachfragerückgang vor allem in den Krisenmonaten April und Mai registriert PANDION insbesondere seit Juli eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...