Hamburg (ots) - Kabarettfreunde dürfen sich wieder auf politische Satire der Extraklasse, entlarvende Parodien und aktuelle Pointen freuen: Der satirischen Monatsrückblick der NDR Info Intensiv-Station bietet am Sonntag, 29. November, live aus dem Rolf-Liebermann-Studio des NDR in Hamburg wie gewohnt aktuelle politische Satire. Aufgrund der Corona Beschränkungen zwar ohne Publikum vor Ort, dafür aber als Livestream ab 19.00 Uhr via www.NDR.de/intensivstation (http://www.NDR.de/intensivstation). Im Radioprogramm von NDR Info wird die Satireshow am Montag, 30. November, um 21.05 Uhr zu hören sein.Für den Satire-Rückblick auf den Monat November begrüßt Gastgeber Axel Naumer neben dem "Intensiv-Station"-Stammteam in Hamburg Chin Meyer. Der Kabarettist ("Bei Geld fängt der Spaß erst richtig an!") erklärt Steuern so, dass sie wirklich auf einen Bierdeckel passen. NDR Info Satirefachmann Stephan Fritzsche wird als "Oberpfleger Fritzschensen" das aktuelle Polit-Geschehen analysieren. Er präsentiert wieder die besten O-Töne des Monats in seiner "Tönenden Wochenschau". Außerdem dabei: Parodistin Antonia von Romatowski, die blitzschnell in die verschiedensten Politikerinnen-Rollen schlüpft - von "Angie Merkel" bis hin zu Annegret Kramp-Karrenbauer. Gekonnt, pointiert und schonungslos entlarvend. Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist ein extra für die Show in Hamburg geschriebenes Live-Hörspiel.Die "Intensiv-Station" ist die politische Satiresendung im Radioprogramm von NDR Info. Zu hören jeden Montag ab 21.05 Uhr. Zusätzlich tourt die NDR Info "Intensiv-Station" seit mehr als zehn Jahren als Bühnenshow mit prominenten Gästen und Live-Musik durch den Norden. Mit dabei waren u. a. Hagen Rether, Jochen Malmsheimer, Jürgen von der Lippe, Henning Venske, Guido Cantz, Arnulf Rating, Horst Evers, Rainald Grebe, Matthias Brodowy und viele mehr.Livestream: Sonntag, 29. November, 19.00 Uhr, NDR.de/intensivstation, NDR Info AppIm Radio: Montag, 30. November, 21.05 Uhr, NDR InfoIm Fernsehen: Dienstag, 1. Dezember, 1.25 Uhr, tagesschau24