66 % der Umfrageteilnehmer erwarten, dass institutionelle Investoren ihr Engagement in Deutschland in den nächsten 12 Monaten ausbauen werden 40 % der institutionellen Investoren erwarten, dass das deutsche Wirtschaftswachstum die Prognose von 4,4 % übertreffen wird, gegenüber 20 %, die glauben, dass es unter diesem Wert liegen wird Eine aktuelle Erhebung (1) unter institutionellen Investoren in Deutschland und den USA, die zusammen ein Vermögen von 44,37 Milliarden Euro verwalten, zeigt, dass 80 ...

