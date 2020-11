DGAP-News: Börse Hannover / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Monatszahlen

Börse Hannover: Nachhaltiger GCX markiert neues Allzeithoch



26.11.2020 / 12:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG



Börse Hannover: Nachhaltiger GCX markiert neues Allzeithoch Global Challenges Index im November auf All Time High

BÖAG Börsen AG lässt 500 Bäume beim Einheitsbuddeln pflanzen Hannover, 26. November 2020 - Der Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover hat gestern die Marke von 3.600 Punkten überschritten und damit ein neues Allzeithoch erreicht. Seit Jahresanfang hat der Index mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Nachhaltigkeit damit rund 12 Prozent zugelegt und den allgemeinen Kurseinbruch aus der Coronakrise deutlich hinter sich gelassen. Europäische Leitindizes wie der DAX30 und der EuroStoxx 50 konnten bisher noch nicht ihre absoluten Hochs aus dem Februar erreichen.



Seit Auflage im Jahr 2007 konnte der GCX einen Wertzuwachs von rund 260 Prozent verzeichnen (Wertentwicklung zum 25.11.2020). Das auf den Index investierte Volumen liegt derzeit bei mehr als 900 Mio. Euro.



Im Fokus des GCX, der 50 internationale Aktien besonders nachhaltig handelnder Unternehmen umfasst, stehen sieben globale Herausforderungen: Klimawandel, Trinkwasserversorgung, nachhaltige Waldwirtschaft, Artenvielfalt, Bevo¨lkerungsentwicklung, Armutsbeka¨mpfung und verantwortungsvolle Fu¨hrungsstrukturen. Die GCX-Unternehmen tragen aktiv zur Bewältigung dieser Herausforderungen bei.



Nachhaltiges Engagement



"An der positiven Entwicklung des GCX in diesem Krisenjahr sehen wir so deutlich wie nie zuvor die Vereinbarkeit von Rendite und nachhaltigem Engagement. Selbst der Corona-bedingte Markteinbruch konnte schnell wieder aufgeholt werden. Investoren erkennen immer mehr: Der reine Wachstums- und Profitgedanke reicht bei Unternehmen heute nicht aus, um langfristig erfolgreich am Markt zu bestehen", sagt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.



Selber setzt sich die BÖAG Börsen AG, Trägergesellschaft der Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover, auch in diesem Jahr wieder für die Reduzierung des CO2-Ausstoßes und den Erhalt der biologischen Vielfalt ein: "Jeder im Einzelnen trägt Verantwortung für die Gestaltung der eigenen Zukunft. Wir möchten daher nachhaltige Projekte aktiv unterstützen und spenden im Rahmen der jährlichen Baumpflanzaktion "EINHEITSBUDDELN" 500 Bäume", ergänzt Dr. Thomas Ledermann, ebenfalls Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.



Die aktuelle Zusammenstellung des GCX ist einsehbar unter: http://www.boersenag.de/GCX/Einzelwerte.



Über die Börse Hannover

Als serviceorientierter Handelsplatz bietet die Bo¨rse Hannover Anlegern insbesondere bei Aktien und Fonds attraktive Konditionen: z. B. Courtagefreiheit beim Kauf der DAX 30-Werte bis zu einem Volumen von 50.000 Euro pro Aktienorder oder beim Handel mit Werten des MDAX und des Euro Stoxx 50 bis zu einem Ordervolumen von 25.000 Euro.

Zudem unterstützt die Börse Hannover Anleger seit vielen Jahren mit mehreren Produkten bei der Anlageentscheidung nach ethischen und sozialen Standards. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei in der Initiierung von Indizes: 2007 hat die Börse in Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeitsrating-Agentur ISS ESG (oekom research) den Global Challenges Index (GCX) lanciert, der sich unter Einhaltung strenger Kriterien dem Thema Nachhaltigkeit widmet. Weitere Informationen zum GCX und zu den auf dem Index basierenden Finanzprodukten unter https://www.boersenag.de/GCX.

2015 wurde mit dem GERMAN GENDER INDEX an der Börse Hannover der erste Aktienindex in Deutschland aufgelegt, der das Thema Diversity abbildet. Er umfasst 50 Aktien deutscher Unternehmen, die beim Fu¨hrungspersonal eine hohe Gender-Diversität aufweisen. Weitere Informationen dazu unter www.boersenag.de/germangenderindex.

Der seit Anfang 2020 von der Börse Hannover betreute NISAX20 spiegelt die Entwicklung der 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen wider. In ihm finden sich sowohl große international tätige Unternehmen als auch kleinere Aktienwerte mit eher regionaler Ausrichtung. Weitere Informationen unter https://www.boersenag.de/NISAX.

Die Börse Hannover erteilt keine Anlageempfehlungen und veröffentlicht ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen.



Pressekontakt

BÖAG Börsen AG

Börsen Düsseldorf - Hamburg - Hannover

Sabrina Otto

Tel: +49(0)511 - 12 35 64 - 0

E-Mail: presse@boersenag.de

Internet: http://www.boersenag.de - Der Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover hat gestern die Marke von 3.600 Punkten überschritten und damit ein neues Allzeithoch erreicht. Seit Jahresanfang hat der Index mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Nachhaltigkeit damit rund 12 Prozent zugelegt und den allgemeinen Kurseinbruch aus der Coronakrise deutlich hinter sich gelassen. Europäische Leitindizes wie der DAX30 und der EuroStoxx 50 konnten bisher noch nicht ihre absoluten Hochs aus dem Februar erreichen.Seit Auflage im Jahr 2007 konnte der GCX einen Wertzuwachs von rund 260 Prozent verzeichnen (Wertentwicklung zum 25.11.2020). Das auf den Index investierte Volumen liegt derzeit bei mehr als 900 Mio. Euro.Im Fokus des GCX, der 50 internationale Aktien besonders nachhaltig handelnder Unternehmen umfasst, stehen sieben globale Herausforderungen: Klimawandel, Trinkwasserversorgung, nachhaltige Waldwirtschaft, Artenvielfalt, Bevo¨lkerungsentwicklung, Armutsbeka¨mpfung und verantwortungsvolle Fu¨hrungsstrukturen. Die GCX-Unternehmen tragen aktiv zur Bewältigung dieser Herausforderungen bei."An der positiven Entwicklung des GCX in diesem Krisenjahr sehen wir so deutlich wie nie zuvor die Vereinbarkeit von Rendite und nachhaltigem Engagement. Selbst der Corona-bedingte Markteinbruch konnte schnell wieder aufgeholt werden. Investoren erkennen immer mehr: Der reine Wachstums- und Profitgedanke reicht bei Unternehmen heute nicht aus, um langfristig erfolgreich am Markt zu bestehen", sagt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.Selber setzt sich die BÖAG Börsen AG, Trägergesellschaft der Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover, auch in diesem Jahr wieder für die Reduzierung des CO2-Ausstoßes und den Erhalt der biologischen Vielfalt ein: "Jeder im Einzelnen trägt Verantwortung für die Gestaltung der eigenen Zukunft. Wir möchten daher nachhaltige Projekte aktiv unterstützen und spenden im Rahmen der jährlichen Baumpflanzaktion "EINHEITSBUDDELN" 500 Bäume", ergänzt Dr. Thomas Ledermann, ebenfalls Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.Die aktuelle Zusammenstellung des GCX ist einsehbar unter: http://www.boersenag.de/GCX/Einzelwerte.Als serviceorientierter Handelsplatz bietet die Bo¨rse Hannover Anlegern insbesondere bei Aktien und Fonds attraktive Konditionen: z. B. Courtagefreiheit beim Kauf der DAX 30-Werte bis zu einem Volumen von 50.000 Euro pro Aktienorder oder beim Handel mit Werten des MDAX und des Euro Stoxx 50 bis zu einem Ordervolumen von 25.000 Euro.Zudem unterstützt die Börse Hannover Anleger seit vielen Jahren mit mehreren Produkten bei der Anlageentscheidung nach ethischen und sozialen Standards. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei in der Initiierung von Indizes: 2007 hat die Börse in Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeitsrating-Agentur ISS ESG (oekom research) denlanciert, der sich unter Einhaltung strenger Kriterien dem Thema Nachhaltigkeit widmet. Weitere Informationen zum GCX und zu den auf dem Index basierenden Finanzprodukten unter https://www.boersenag.de/GCX.2015 wurde mit deman der Börse Hannover der erste Aktienindex in Deutschland aufgelegt, der das Thema Diversity abbildet. Er umfasst 50 Aktien deutscher Unternehmen, die beim Fu¨hrungspersonal eine hohe Gender-Diversität aufweisen. Weitere Informationen dazu unter www.boersenag.de/germangenderindex.Der seit Anfang 2020 von der Börse Hannover betreutespiegelt die Entwicklung der 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen wider. In ihm finden sich sowohl große international tätige Unternehmen als auch kleinere Aktienwerte mit eher regionaler Ausrichtung. Weitere Informationen unter https://www.boersenag.de/NISAX.Die Börse Hannover erteilt keine Anlageempfehlungen und veröffentlicht ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen.BÖAG Börsen AGBörsen Düsseldorf - Hamburg - HannoverSabrina OttoTel: +49(0)511 - 12 35 64 - 0E-Mail: presse@boersenag.deInternet: http://www.boersenag.de

26.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de