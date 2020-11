Hamburg (ots) - Für jeden Beruf und Lifestyle geeignet: SmileDirectClub Zahnschienen für die NachtHeutzutage ist es der Traum vieler Jugendlicher im Social Web durchzustarten und so erfolgreich wie Stefanie Giesinger (@stefaniegiesinger), Dagi (@dagibee) und andere erfolgreiche Influencer zu sein. Denn ähnlich wie Schauspieler, Sänger und Moderatoren stehen die Stars der sozialen Netzwerke häufig im Rampenlicht und wissen, wie sie sich perfekt in Szene setzen können. Gerade in diesen Berufen ist der Druck nach dem perfekten Bild - zu jeder Tageszeit - groß. Doch auch Influencer sind nicht immer 100% zufrieden und haben manchmal Probleme in die Kamera zu lächeln.Dabei ist es sympathisch in der Öffentlichkeit zu den eigenen Unsicherheiten zu stehen. Warum sich also nicht dazu bekennen, dass ein kleiner Makel auch stören kann und zum Beispiel zu Unwohlsein beim Lächeln führt. Marie von den Benken, auf Instagram bekannt als Regendelfin (https://www.instagram.com/regendelfin/?hl=de), geht hier mit positivem Beispiel voran: Sie denkt schon länger über eine Zahnkorrektur nach, da ihr die Zahnstellung im Unterkiefer missfällt. Doch eine feste Zahnspange lässt sich nicht problemlos mit ihrem Alltag und Lifestyle als Influencerin, Model und Schauspielerin vereinbaren. Auf der Suche nach einer Lösung, die zu ihrem individuellen Alltag passt, ist sie auf SmileDirectClub (https://smiledirectclub.de/de-de/), den Weltmarktführer für Zahnbegradigung durch transparente Zahnschienen, die direkt nach Hause geschickt werden, gestoßen.SmileDirectClub bietet als einziger Anbieter weltweit auch transparente Zahnschienen für die Nacht an. Hierbei handelt es sich um maßgefertigte transparente Zahnschienen, welche die Zähne während des Schlafens sanft verschieben. Besser als eine herkömmliche Zahnspange ohne das ganze Metall und zudem noch 70%* günstiger. Die durchschnittliche Behandlungsdauer mit SmileDirectClub Zahnschienen für die Nacht beträgt 10 Monate, beim durchgehenden Tragen von täglich 10 Stunden am Stück während des Schlafens. Für Marie (https://www.instagram.com/p/CHvk6aHnBEi/?hl=de) die ideale Lösung, um in schon 8 Monaten ihren Traum vom Wunsch-Lächeln wahr werden zu lassen.SmileDirectClub hat erkannt, dass jeder einen individuellen Lebensstil führt und nicht jeder Lifestyle oder Beruf es einem ermöglicht eine feste Zahnspange oder Zahnschienen rund um die Uhr zu tragen. Der Wunsch des Kunden spielt dabei für SmileDirectClub eine entscheidende Rolle. So sind auch die transparenten Zahnschienen für Nacht entstanden und ermöglichen nun noch mehr Menschen ein Traum-Lächeln. Dazu zählen übrigens nicht nur Stars und Sternchen, sondern auch Köche, Sommeliers, Profisportler und viele mehr.*Preisvergleich zwischen der Behandlung mit SmileDirectClub Zahnschienen (Einmalzahlung von 1.750 EUR) und einer Behandlung, die 6.000 EUR kostet. Quelle (https://www.deutsche-familienversicherung.de/ratgeber/artikel/zahnspange-fuer-erwachsene-und-kinder-arten-kosten/). 29/5/19.Download Pressematerial (https://www.dropbox.com/sh/gxhlzmoyjsq9z6h/AABN00jL0aU5tNYyzVB_lv2_a?dl=0)Über SmileDirectClubSmileDirectClub, Inc. (Nasdaq: SDC) ("SmileDirectClub") ist ein Unternehmen für Mundgesundheit und Entwickler der ersten medizintechnischen Endverbraucher-Plattform für Zahnkorrekturen. Mit der hochaktuellen Technologie für Tele-Zahnmedizin und dem vertikal integrierten Modell weist es der Mundgesundheitsbranche den Weg in die Zukunft. Die Mission von SmileDirectClub ist es, jedem Menschen den Zugang zu seinem Traum-Lächeln zu ermöglichen, indem es die Zahnbehandlung erschwinglich und gleichzeitig bequem macht. SmileDirectClub hat seinen Hauptsitz in Nashville, Tennessee, und ist in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, Irland, Hongkong, Singapur, Deutschland Österreich und Spanien tätig. Weitere Informationen finden Sie unter SmileDirectClub.de.Pressekontakt Agenturpartner:PIABO PR GmbH / sdc.pr@piabo.netOriginal-Content von: SmileDirectClub, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141905/4774791