DJ Merkel stellt weitere Hilfen für Wirtschaft in Aussicht

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die deutschen Arbeitgeber in der Corona-Pandemie um weitere Unterstützung gebeten und zugleich weitere Hilfen in Aussicht gestellt. Da das Offenhalten von Schulen und Kitas weiter ein Schwerpunkt der Corona-Maßnahmen bleibe, "müssen wir an anderer Stelle Einschnitte machen", sagte Merkel anlässlich der Wahl von Rainer Dulger zum neuen Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Sie wisse, dass die Wirtschaft gleichwohl schwer unter den Folgen der Pandemie leide. "Wir arbeiten mit den Ländern an einer Verlängerung der Überbrückungshilfen."

Merkel betonte, wenn Deutschland seinen Wohlstand und sein Sozialssystem auf hohem Standard erhalten wolle, "brauchen wir wettbewerbsfähige Unternehmen". Zugleich belegten Studien, dass eine Kontrolle des Infektionsgeschehens auch gut für die Wirtschaft sei. Die Kanzlerin dankte auch allen, die ihren Arbeitsplatz nach Hause verlegen.

Der neue BDA-Präsident Dulger hatte Merkels Krisenpolitik zuvor gelobt und weitere Unterstützung zugesagt. "Wir kommen bislang besser durch die Krise als andere", so Dulger. Die deutsche Wirtschaft ziehe mit der Kanzlerin bei der Bewältigung der Krise an einem Strang. Dennoch mahnte Dulger an, es brauche "eine halbwegs klare Perspektive". Dazu regte er einen Dialog an, wie die Zeit nach Corona gestaltet werden könne, etwa mit anderen Stellschrauben. "Gute Politik kann auch mit wenig Geld gemacht werden, mit neuen Ideen und mit Mut."

November 26, 2020

