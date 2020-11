Berlin (ots) - Mit der Initiative UmweltEuro hat die GASAG inzwischen eine Spendensumme von über 100.000 Euro vergeben. Der Berliner Energiedienstleister unterstützt mit dem Geld verschiedene Klima- und Umweltprojekte von gemeinnützigen Organisationen in der Stadt. Über die Plattform www.gasag.de/umwelteuro (http://www.gasag.de/umwelteuro) entscheiden Berlinerinnen und Berliner, an welche Projekte das Spendengeld der GASAG gehen soll. Auch 2021 können Projekte wieder für den UmweltEuro angemeldet werden.Dr. Gerhard Holtmeier, GASAG-Vorstandsvorsitzender: "Nachhaltigkeit, Innovation und Zukunftsfähigkeit sind bei der GASAG wesentliche Anliegen. Unser Unternehmensziel ist es, die klimaneutrale Zukunft mitzugestalten. Aus diesem Grund haben wir 2019 die Spendenaktion UmweltEuro ins Leben gerufen, um tolle Initiativen bei ihrem Engagement für eine lebenswerte Stadt zu unterstützen."Im ersten Jahr der Aktion nahmen 35 Organisationen eine Spende der GASAG entgegen. 2020 können insgesamt 28 Projekte unterstützt werden. Einige Organisationen, wie beispielsweise die Grüne Liga Berlin oder die Zukunftsstiftung Landwirtschaft Berlin, haben ihr Spendenziel schon erreicht. Für das restliche Jahr stehen noch knapp 10.000 Euro an Spendengeld zur Verfügung, die unter den Projekten verteilt werden können.Interessierte Berlinerinnen und Berliner erhalten bei der GASAG Spendengutscheine und können auf der Webseite www.gasag.de/umwelteuro (http://www.gasag.de/umwelteuro) wählen, welche Initiative sie unterstützen möchten. Mit dem UmweltEuro werden Projekte aus sechs Themenwelten gefördert: Bildung für nachhaltige Entwicklung, Renaturierung, nachhaltige Ressourcennutzung, Arten- und Klimaschutz und erneuerbare Energien. Auch im Jahr 2021 können sich gemeinnützige Projekte wieder über die Homepage anmelden und erhalten mit dem UmweltEuro die Möglichkeit, unterstützt zu werden.Die Spendengutschein-Codes sind sowohl digital als auch im GASAG-Kundezentrum zu erhalten. Für den kontaktlosen Erhalt der Gutscheine senden Interessenten eine E-Mail an Umwelteuro@gasag.de (mailto:Umwelteuro@gasag.de). Im GASAG-Kundenzentrum am Hackeschenmarkt können, unter Einhaltung der besonderen Hygienemaßnahmen, werktags zwischen 10.00 und 18.00 Uhr Spendengutschein-Codes abgeholt werden.Nach Erhalt des Spendenguthabens kann dieses auf unterschiedliche Projekte verteilt werden. Damit entscheidet jede Berlinerin und jeder Berliner selbst, welches Projekt in welcher Höhe Spenden erhält. Pro verteiltem UmweltEuro spendet die GASAG einen Euro. Natürlich kann jeder UmweltEuro-Inhaber ergänzend auch privat über die Spendenplattform spenden.Die GASAG AG ist mit ihren Tochterunternehmen ein führender Netzbetreiber, Energiedienstleister und -erzeuger mit dem Schwerpunkt in der Region Berlin-Brandenburg. Neben Erdgas- und Ökostromlieferung für hunderttausende Haushalts- und Gewerbekunden und immer mehr eigener Ökostromerzeugung bieten die Unternehmen der GASAG-Gruppe eine breite Palette von Energiedienstleistungen an - für Bauherren, Wohnungsunternehmen oder Einfamilienhausbesitzer. Die Angebote reichen von Energielösungen mit erneuerbaren Energien und effizienten Technologien, Mobilitätsangeboten bis hin zu Versorgungskonzepten für ganze Quartiere.Die vor 173 Jahren gegründete GASAG ist Berlin Partner und hat sich gegenüber dem Land Berlin verpflichtet, bis 2020 zwei Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Außerdem übernimmt die GASAG durch gezieltes Sponsoring für Sport, Kultur, Umwelt, Bildung und Wissenschaft gesellschaftliche Verantwortung.Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerinUrsula Luchner, Pressesprecherin GASAG-GruppeTelefon: 030/ 7872-3040E-Mail: presse@gasag.deOriginal-Content von: GASAG AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65809/4774927