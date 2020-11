Hamburg (ots) - BOMBAY SAPPHIRE hat sich mit der Design-Bloggerin Laura Noltemeyer (designdschungel.com) zusammengetan, um den BOMBAY SAPPHIRE® Gin Garnish Weihnachtskranz zu kreieren - das perfekte Geschenk für Gin-Liebhaber, die während der Festtage ihrer Kreativität freien Lauf lassen möchten. Der Kranz wird von den Floristen des Online-Blumenservice blumenshop.de in sorgfältiger Handarbeit hergestellt und kommt zusammen mit einer Flasche BOMBAY SAPPHIRE samt festlichem Cocktailrezept sowie den perfekten Garnishes, um winterlichen Cocktails den besonderen Twist zu verleihen. Das Set ist ab dem 26. November exklusiv auf blumenshop.de erhältlich.Ganz egal, ob für einen klassischen Gin Tonic mit weihnachtlicher Note oder einen besonders würzigen Drink mit Sternanis und Zimt: Dank seines ausgewogenen Geschmacksprofils bietet BOMBAY SAPPHIRE Gin die ideale Leinwand für kreative Cocktails und ist so ein Must-have auf jeder Festtafel. Laura Noltemeyer, kreativer Kopf und digitale Unternehmerin, setzt wie BOMBAY SAPPHIRE bei ihrer Arbeit immer wieder neue Impulse und inspiriert die Community in ihrem Blog täglich mit ihrer Affinität für Design, Interieur und Kunst. Sie beschreibt, was den BOMBAY SAPPHIRE® Gin Garnish Weihnachtskranz so besonders macht: "Weihnachten wird in diesem Jahr für uns alle etwas anders. Deswegen ist es umso wichtiger, es sich zu Hause so richtig schön zu machen und eine positive Atmosphäre zu schaffen. Der feierliche Weihnachtskranz von BOMBAY SAPPHIRE ist da das passende Accessoire und regt außerdem die Kreativität in den eigenen vier Wänden an."Jeder Kranz wird in Handarbeit von einem der Top-Floristen von blumenshop.de hergestellt. Die Basis aus Tanne und Eukalyptus ergänzen verschiedene Botanicals, Garnierungen und Baumwollblüten. Das Highlight bilden "Bombay-blaue" Kugeln, die dem Kranz einen ganz besonderen Glanz verleihen. Die mitgelieferten Gewürze Sternanis, Zimt und Nelken bieten einem echten BOMBAY SAPPHIRE Liebhaber großartige Möglichkeiten des kreativen Experimentierens mit einem der vielfältigsten Gins der Welt.Martin Thibault, Bombay Sapphire Brand Ambassador Deutschland, erklärt: "Dieser Kranz verbindet die Leidenschaft der Marke für Kreativität mit dem Anspruch, einen exquisit schmeckenden, saisonalen Gin-Cocktail zu kreieren. Die Feiertage sind eine großartige Zeit, um mit Getränken zu experimentieren und etwas Besonderes zu servieren. Mit einem maßgeschneiderten Cocktail und den entsprechenden Zutaten zum Garnieren ist man bestens gerüstet, um zur Festzeit ein toller Gastgeber zu sein."Der BOMBAY SAPPHIRE® Gin Garnish Weihnachtskranz kann für eine begrenzte Zeit und in limitierter Stückzahl zum Preis von 49,95 Euro exklusiv über www.blumenshop.de (https://www.blumenshop.de/adventskranz-bombay-sapphire.html) bestellt werden.BOMBAY SAPPHIRE GlühginPassend zur kühleren Jahreszeit eignet sich beispielsweise der BOMBAY SAPPHIRE Glühgin, der mit fruchtigen Noten von Apfel, Orange und Zitrone, der würzigen Schärfe von Ginger Beer und einer Vielzahl markant-kräftiger Gewürze in Kombination mit Gin für schmackhafte Wärme sorgt.(Rezeptur für 2 Liter)400 ml BOMBAY SAPPHIRE Gin300 ml Orangensaft500 ml Ginger Beer800 ml Apfelsaft1 Stk. Orange1 Stk. Zitrone3 Stk. Sternanis3 Stk. Zimtstangen3 Stk. Gewürznelken Und so einfach geht's:BOMBAY SAPPHIRE Gin, Orangensaft, Ginger Beer, Apfelsaft, eine Orange in Scheiben, eine Zitrone in Scheiben, sowie die Gewürze bei ca. 70 °C für 45 Minuten erhitzen. Danach die festen Bestandteile heraussieben und den Cocktail in einem Glühweintopf warm halten. Den einzelnen Drink mit einer mit Nelken gespickten Zitronenschale garnieren.Weitere Informationen zu BOMBAY SAPPHIRE und den Produkten finden Sie unter www.BombaySapphire.com (http://www.BombaySapphire.com).Pressekontakt:Linda FreesenPressebüro BOMBAY SAPPHIRE®c/o Ogilvy Public Relationslinda.freesen@ogilvy.com+49 211 49700 347Original-Content von: BOMBAY SAPPHIRE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70559/4774948