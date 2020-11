Berlin (ots) - Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist, Rausch weihnachtet. Denn, wenn die Tage kürzer werden und Weihnachten fast vor der Tür steht verwandelt sich das größte Schokoladenhaus der Welt am Gendarmenmarkt in ein kleines Winterwunderland und bringt die Gäste in Weihnachtsstimmung. Zur festlichen Zeit des Jahres lädt das Berliner Traditionshaus in weihnachtlicher Atmosphäre ein, die Welt der Edelkakao-Schokoladen auf über 1.500 m² zu entdecken. Bei dieser Vielfalt und immensen Auswahl können sich die Gäste mit den feinsten Köstlichkeiten eindecken und für Geschenke inspirieren lassen. Auch die Weihnachtsbäckerei kommt nicht zu kurz: Das Schokoladenhaus bietet die idealen Zutaten zum Backen und Kochen in der festlichen Jahreszeit.Die Gäste erwartet neben festlich geschmückten Weihnachtsbäumen, weihnachtlichen Schokoladen-Kreationen, einer großen Auswahl an exquisiten Pralinen, heißen Waffeln und vieles mehr, folgende Highlights:LIVE-MUSIKEine unvergleichliche weihnachtliche Stimmung bereitet unser Saxophonist live.Adventssamstage 13-17 UhrGLÜHWEIN IM RAUSCH DELIIm Rausch Deli können die Gäste eine heiße Tasse Glühwein genießen und sich die gemütlichen Abende in der kalten Jahreszeit versüßen.Montag - Sonntag 11-19 UhrLIVE MANUFAKTURIn der neu gestalteten Manufaktur im 1. OG können sich die Gäste eine Tafel Edelkakao-Schokolade mit feinen Zutaten von unseren Chocolatiers zusammenstellen und auf Wunsch beschriften lassen.Montag - Samstag 12-18 UhrGESCHENKSERVICEDer kostenfreie Geschenkservice im Schokoladen-Geschäft verwandelt die Einkäufe in die schönsten Weihnachtsüberraschungen.Montag - Samstag 10-19 Uhr, Sonntag 11-19 UhrAn alle, die das Rausch Schokoladenhaus in Berlin nicht besuchen können: Weihnachts-Schokoladen und Geschenke können bequem im Onlineshop unter RAUSCH.DE bestellt werden.Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Gäste hat für Rausch die höchste Priorität. Weitere Informationen zum Hygienekonzept finden Sie hier: www.rausch.de/schokoladenhaus (http://www.rausch.de/schokoladenhaus)Pressekontakt:Rausch GmbHFenja ZwiseleWolframstraße 95-9612105 Berlin Telefon:+493075788-2453fzwisele@rausch.deOriginal-Content von: Rausch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127619/4774942