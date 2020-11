Den letzten Hochpunkt markierte Lanxess bei 74,78 Lanxess Anfang 2018, nur wenig später wurde das Papier jedoch wieder in die vorherige Seitwärtsspanne zwischen 60,60 und grob 70,00 Euro zurückgedrückt. Aber schon an dieser Stelle zeichnete sich der laufende Abwärtstrend ab, dieser wurde Ende 2019 mit einem weiteren Abpraller bestätigt, das diesjährige Tief markierte Lanxess coronabedingt schließlich bei 25,68 Euro. In den letzten Monaten konnten jedoch sämtliche Verluste aus diesem Jahr aufgeholt werden, aktuell notiert der Wert im Bereich seines mittelfristigen Abwärtstrends um 58,00 Euro herum. Zwar sollten Investoren an dieser Stelle mit einem Pullback rechnen, allerdings bietet ein Ausbruch über den Downtrend hervorragende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...