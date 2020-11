(Jefferies lowered rpt lowered the rating to 'Hold' from 'Buy'.)



FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.11.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5150 (5000) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 190 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS 4IMPRINT GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2500 (2000) PENCE - BERENBERG RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 1620 (1400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 145 (100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SUPERDRY TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 235 (85) PENCE - BERENBERG RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 535 (490) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 6500 (5700) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS AO WORLD TO 'HOLD' (BUY) - TARGET 400 (285) PENCE - JPMORGAN RAISES DECHRA PHARMA TARGET TO 3600 (3200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 130 (80) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS GOCO TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 136 (150) PENCE - LIBERUM RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1400 (1200) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES RICARDO PRICE TARGET TO 525 (420) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SPEEDY HIRE PRICE TARGET TO 82 (72) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS VIRGIN MONEY TARGET TO 145 (150) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1320 (1270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 1740 (1280) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de