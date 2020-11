Stuttgart (ots) - Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger startet in die diesjährige Weihnachtszeit. Mit dem Breuninger Hygienestandard hat das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen ein umfassendes Konzept entwickelt, um Kunden und Besuchern auch während der Adventszeit einen angenehmen Aufenthalt in den festlich geschmückten Breuninger Häusern zu ermöglichen. Erweiterte Serviceangebote wie u.a. Personal Shopping Termine, der telefonische Geschenkeservice sowie Geschenkehighlights stimmen Kunden und Besucher auch in der aktuellen Zeit stimmungsvoll auf den Advent und die bevorstehenden Feiertage ein.Die Weihnachtszeit ist in diesem Jahr anders geprägt und auch Breuninger startet unter besonderen Vorzeichen in das diesjährige Weihnachtsgeschäft. Um allen Kunden und Besuchern einen unbeschwerten Aufenthalt in den Breuninger Department Stores bieten zu können, hat das Unternehmen bereits im April dieses Jahres den eigens entwickelten Breuninger Hygienestandard (http://www.breuninger.com/news) in die Praxis umgesetzt und auf diese Weise effektive Vorkehrungen getroffen, um flächendeckend allen Besuchern ein geschütztes Einkaufserlebnis zu ermöglichen."Breuninger steht für die schönen Dinge des Lebens und als Unternehmen ist es unser stetes Anliegen, unseren Kunden besondere Einkaufserlebnisse zu bieten. Gerade in der aktuellen Zeit möchten wir unsere Kunden und Besucher mit unseren weihnachtlichen Inszenierungen und Warenwelten inspirieren und sie durch neue Serviceleistungen bei den Vorbereitungen der Festtage unterstützen", so Breuninger CEO Holger Blecker.ServiceneuheitenNeue und komfortable Serviceangebote erleichtern Kunden in diesem Jahr die Vorbereitungen auf das Weihnachtfest. So bietet das Unternehmen erstmals einen telefonischen Geschenke-Service an, der Breuninger Kunden die fachliche Beratung sowie eine Bestellung der Lieblingsprodukte bequem von zu Hause aus ermöglicht. Für den etwas ausgedehnteren stationären Weihnachtseinkauf bietet sich das Personal Shopping Angebot an. Hierbei erfüllen die Beratungsexperten die individuellen Kundenwünsche nach telefonischer Terminvereinbarung zu einem festgelegten Zeitpunkt im jeweiligen Breuninger Haus und reservieren hierfür eine private Ankleide auf der Fläche. Darüber hinaus ist die beliebte Breuninger Geschenkkarte ab sofort in einer Multichannel-Funktion verfügbar: d.h. sie ist nicht länger nur ausschließlich stationär, sondern auch online auf breuninger.com erhältlich und einlösbar. Der Breuninger Online Shop (http://www.breuninger.com) feiert in diesem Jahr bereits 12-jähriges Bestehen und hat sich seit der Gründung zu einem der führenden Premium Online Shops im DACH-Raum entwickelt. Das vielfältige Sortiment bietet gerade auch in der Vorweihnachtszeit besondere Geschenkideen und ermöglicht Besorgungen bequem und mobil von unterwegs oder zu Hause aus. Außerdem können Kunden auch in diesem Jahr von einer verlängerten Rückgabefrist profitieren und Weihnachtseinkäufe bis einschließlich 30.01.2021 umtauschen.GeschenkideenEine besondere Geschenkidee in diesem Jahr ist eine Designinterpretation vom Breuni Bär. Aufgrund des großen Erfolgs im vergangenen Jahr wurde die Kooperation mit der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM Berlin) und Multimediakünstler Michel Comte fortgesetzt und das traditionelle Breuninger Maskottchen nun als Kunstobjekt in Echtplatin gefertigt. Auch diese Sonderedition ist auf 100 Stück limitiert und in allen elft Department Stores erhältlich. Der legendäre New Yorker Juwelier Tiffany & Co. bietet in einem digitalen Pop-up (https://www.breuninger.com/de/marken/tiffany-co/) ab sofort ein ausgewähltes Tiffany-Sortiment auf breuninger.com an, das rund 120 Schmuckstücke umfasst. Dieses beinhaltet unter anderem die Kollektionen Tiffany Victoria, Tiffany City HardWear und Return to Tiffany. Ein weiteres Highlight ist der Bildband "Michel Comte - Garden of Beauty: Combining Worlds with Flowers", der in handwerklicher Präzision von Gerhard Steidl gedruckt und veröffentlicht wurde. Der renommierte Buchdrucker und Verleger ist vor allem durch seine renommierten Literatur-, Kunst- und Fotografiebände bekannt.Breuninger Confiserie und KulinarikTrotz der bundesweiten Schließung aller gastronomischer Betriebe müssen Kunden und Gäste nicht auf kulinarische Genüsse bei Breuninger verzichten. Die hauseigene Breuninger Confiserie, die im kommenden Jahr bereits 70. Jubiläum feiert, ist regulär für den Verkauf und zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet. Auch wenn der Verzehr von Confiserie-Kreationen und Getränken vor Ort vorübergehend nicht angeboten werden kann, können Kunden und Besucher die beliebten Spezialitäten für zu Hause oder als Geschenkidee mitnehmen. Auch Liebhaber der herzhaften Kulinarik kommen in den nächsten Wochen auf ihre Kosten: in den Breuninger Genusswelten in Stuttgart, Sindelfingen und Ludwigsburg werden vakuumierte Produkte der Breuninger Gastronomie für den Verzehr zu Hause angeboten, wie unter anderem Gänsekeule, Knödel, Rotkraut, Spätzle sowie verschiedene Maultaschensorten, Wildgulasch oder Kürbissuppe im Weckglas. Ergänzt wird das vielfältige Sortiment durch die feinen Trüffelprodukte wie Trüffelpasta, Trüffelbutter oder verschiedene Cremes der Marke Trüffelfreunde. So können Kunden auch in der Zeit der Restaurantschließungen winterliche Klassiker und edle Gerichte komfortabel zu Hause genießen.Weitere Informationen zum Breuninger HygienestandardBreuninger reguliert per Ampelsystem die Einlasssituation und maximale Personenanzahl auf der Verkaufsfläche (1 Person pro 20 qm), farbliche Abstandsmarkierungen in den Wartebereichen, an der Kasse sowie an verschiedenen Servicepunkten gewährleisten den erforderlichen Mindestabstand. Transparente Abtrennungen an Servicepunkten sorgen für zusätzlichen Schutz im Kundengespräch. Die tägliche Reinigungs- und Desinfektionsfrequenz in den Breuninger Häusern wurde nochmals erhöht und an stark frequentierten Orten wie beispielsweise den Rolltreppen oder Umkleiden intensiviert und um weitere Desinfektionsrundgänge erweitert. Desinfektionsmittel stehen Kunden und Mitarbeitern selbstverständlich ausreichend zur Verfügung, unter anderem an jedem Eingang. Breuninger hat ganzjährig in die Information und Schulung der eigenen Mitarbeiter investiert, um Kunden den sichersten Service bieten zu können. Neben Handouts und Informationen in der eigenen Mitarbeiter-App musste jeder Mitarbeiter ein internes Online-Training zum Breuninger Hygienestandard und zu den getroffenen Maßnahmen absolvieren.