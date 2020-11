Wien (www.fondscheck.de) - Die Luxemburger Service-KVG Axxion hat Armin Clemens in ihr 55-köpfiges Team geholt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Bankbetriebswirt übernehme die Abteilungsleiterposition im Risk Management und solle neue Impulse für Financial Assets setzen. Mit ihm plane Axxion, neue Assetklassen im Bereich der Real Assets für die Fonds zu erschließen. ...

