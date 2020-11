Mainz (ots) -Die Drama- und Katastrophenserie "Sløborn" wird fortgesetzt. Ging es in Staffel 1 um den Ausbruch eines weltweit grassierenden Virus und den Überlebenskampf der Inselbewohner mit der Katastrophe, so erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer in Staffel 2 eine Welt nach dem Zusammenbruch. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel finden voraussichtlich im Frühjahr 2021 statt. Unter der Regie von Christian Alvart und AdolfoJ. Kolmerer (Drehbuch: Arend Remmers und Christian Alvart) werden wieder Wotan Wilke Möhring, Emily Kusche, Alexander Scheer, Aaron Hilmer, Adrian Grünewald und Lea van Acken vor der Kamera stehen.Nachdem viele Bewohner Sløbornsan der verhängnisvollen Taubengrippe gestorben sind, wurde die Insel evakuiert. Doch eine kleine Gruppe von Menschen hat sich gegen den Abtransport gewehrt und auf der Insel versteckt, aus Angst, auf dem Festland noch einer größeren Ansteckungsgefahr ausgesetzt zu sein. Ein brisantes Gemisch aus unterschiedlichen Charakteren, das zu explodieren droht, als die Annehmlichkeiten der Zivilisation immer weiter wegbrechen. Angesichts des Stromausfalls wird der Kampf um Essen, Schutz und Information immer härter, und bald wird klar, wie dünn der Firnis von Moral, Erziehung und Menschlichkeit ist.Auch die zweite Staffel von "Sløborn" ist eine Produktion der Syrreal Entertainment (Produzenten: Sigi Kamml, Christian Alvart und Timm Oberwelland) in Koproduktion mit dem ZDF, Tobis (Peter Eiff, Theo Gringel und Tobias Seiffert), Nordisk Film, Dänemark und ZDF Enterprises (Robert Franke). Die ZDF-Redaktion hat Doris Schrenner.Das gesamte Online-Angebot zu "Sløborn" erzielte bislang seit Onlinestellung am 23. Juli 2020 insgesamt 6,36 Millionen Sichtungen. Die Abrufvideos der ganzen Folgen erreichen hiervon 5,75 Millionen Sichtungen (durchschnittlich 719.000 Sichtungen/durchschnittlich 0,44 Millionen Zuschauer pro Folge). Das entspricht 90 Prozent der Gesamtnutzung. Damit ist "Sløborn" die erfolgreichste ZDFneo-Serie in der ZDFmediathek.Die ersten acht Folgen stehen dort noch bis 21. Januar 2021 zur Verfügung.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de)Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sloborn"Sløborn" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/serien/sloborn/slborn-8-100.htmlWeitere Dreharbeiten für das ZDF: https://presseportal.zdf.de/pm/aktuelle-dreharbeiten-des-zdf/https://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4775224