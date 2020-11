Dhybrid hat die neue Technologie entwickelt. Die Steuerung passt das "Maximum Inverter Power Tracking" (MIPT) an die Leistung einzelner oder gruppierter Wechselrichter laufend an den Bedarf im Microgrid an. Dhybrid hat eine neue Technologie zur dynamischen Steuerung von Wechselrichtern entwickelt, mit der die Energiekosten von Microgrids gesenkt und gleichzeitig eine höhere Solarstrom-Ausbeute erzielt wird. Nach Angaben des Unternehmens kann der Solarstrom-Anteil allein durch ein besseres Anlagenmanagement um mehr als zehn Prozent gesteigert werden. Dies senke den Strombedarf aus Dieselgeneratoren ...

