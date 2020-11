Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global Fonds (ISIN LU1744646933/ WKN A2N4AF) wurde mit dem Zwei-Sterne-Siegel des Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) für nachhaltige Investmentfonds ausgezeichnet, so La Française Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...