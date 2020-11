Hamburg (www.fondscheck.de) - Das Wealth Management von Berenberg ist mehrfach ausgezeichnet worden, so Berenberg in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Report "Die Elite der Vermögensverwalter" (Handelsblatt) gab es zum zwölften Mal in Folge den Titel als "Bester Vermögensverwalter" im deutschsprachigen Raum. Vom Magazin "?uro" erhält Deutschlands älteste Privatbank einen Goldenen Bullen für seine Wealth-Management-Beratung als "Vermögensverwaltung des Jahres". Zudem wurde das Haus bei den von der "Financial Times Gruppe" ausgerichteten Global Private Banking Awards zum neunten Mal zur "Besten Privatbank in Deutschland" gekürt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...